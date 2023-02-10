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土敘地震逾2萬人罹難　美國提供「近26億元人道援助」

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

土耳其與敘利亞大地震造成逾2萬人死亡，美國今天表示將提供8500萬美元（約新台幣25億8229萬元）的緊急人道援助。

▲▼土耳其強震，南部哈泰省（Hatay）遭到重創。（圖／路透）

▲土耳其南部哈泰省（Hatay）遭到地震重創。（圖／路透）

路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）通電話，這是他們4天來第2度通話。稍後，在美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development）宣布針對土敘地震提供緊急人道援助。

土、敘兩國的罹難人數現在已逾2萬人，超過1999年土耳其西北部大地震的罹難人數，當時有超過1萬7000人喪命。

土、敘兩國有數以十萬計的災民冬季期間無家可歸。許多人在超市停車場、清真寺、路邊或廢墟之中搭建的臨時避難處紮營，急需食物、飲水與暖氣。

美國國際開發總署在聲明中說：「這筆新資金支持國際開發總署的人道夥伴向土、敘兩國數以百萬計的災民運送急需的救援物資。」

華府已派出由約160人和12隻搜救犬組成的救難隊前往土耳其，優先要務是協助搶救數以千計倒塌建築物下的 可能生還者。醫護人員、緊急應變人員、危險物質處理技術人員等都已抵達災區。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在每日例行記者會上說，布林肯與卡夫索格魯通話是要了解，安卡拉當局希望美國在災後提供什麼援助。

普萊斯說：「外長先生（卡夫索格魯）並未向國務卿布林肯提出大量的具體要求。我們將儘可能滿足土耳其提出的需求。」

普萊斯說，美國的直升機正在協助將救援人員載到難以抵達的災區，華府備妥救災設備以便投入復原工作。

他又說，華府也提供混凝土破碎機、發電機、醫療物資、帳篷、飲水與水淨化系統。

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