阿富汗瘋傳「土耳其救災班機」可載人離開　千人奔向機場畫面曝光

▲阿富汗大批群眾8日晚間奔向首都喀布爾機場。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

阿富汗數千人8日晚間奔向首都喀布爾機場,只因傳言有航班可載人前往土耳其,也就是一個離開阿富汗的機會,最終安全部隊對空鳴槍控制場面,外傳數人受傷。這似乎顯示出該國人民日益加劇的絕望,不禁讓人想起18個月前塔利班掌權的混亂局面。

華盛頓郵報9日報導,阿富汗群眾8日晚間吼叫推擠,在沒有攜帶任何行李的狀態下,沿著大道奔跑前往機場。這狀況反映出當地人民在嚴重經濟危機之下,試圖想盡一切辦法離開,甚至是搭乘飛往地震災區的救援飛機。

這狀況的最初開頭,其實是塔利班政權宣布捐款16.5萬美元(約新台幣481萬元),救助土敘強震災區。依據阿富汗外交部7日正式聲明,若有要求,阿富汗緊急應對與衛生小組隨時準備好參加救援行動。然而這份聲明的內容並未明確傳達至人民這一端,反而引發一個口口相傳的謠言,稱來自土耳其的飛機即將抵達喀布爾,為阿富汗人提供一個離開阿富汗的機會。

100’s of Ppl rushed through the airport in Kabul after hearing rumours that volunteers were being flown to Turkey. This shows the vulnerability and desperation of those who are attempting to flee Taliban regime. People were beaten and sent home after being shot at with bullets. pic.twitter.com/lX84bk6Bch