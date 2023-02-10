「奇蹟寶寶」強震中獲救！萬人爭搶領養　醫院院長回應了

圖文／CTWANT

土耳其芮氏規模7.8地震傳出嚴重災情，鄰國敘利亞北部阿勒坡省（Aleppo）金代里斯鎮（Jindayris），有位母親在斷氣前成功產下女嬰，且該名當下還連著臍帶的女嬰在廢墟中獲救後，成為全家7名成員中唯一的倖存者，因而被命名為名符其實的「奇蹟寶寶」阿亞（Aya），振奮全球無數人的心，目前也有成千上萬的網友表示想領養該名女嬰，甚至有科威特的電視主播聲稱，如果法律程序允許，「我準備好收養和照顧她了」。對此，收治「奇蹟寶寶」的醫院院長也做出了回應。

▲「奇蹟寶寶」阿亞（Aya）。（圖／達志／美聯社）

綜合英國BBC News Türkçe、西班牙《馬卡報》的報導，地震於6日清晨4時17分襲擊土耳其南部，連帶使得鄰國敘利亞西北部，由反政府軍控制的地區遭受重創。該名女嬰在地震逾10小時後被救難人員奇蹟救出，但不幸的是，她的父母，以及4名兄弟姐妹都沒能逃過一劫。當時身上還連著臍帶的她，成為了這場強震悲劇下，令人振奮人心的奇蹟。她也因此被命名為阿亞（Aya），在阿拉伯語中意為「奇蹟」或「神蹟」。

阿亞目前被遠房親戚蘇維迪（Halil al-Suvaydi）送至阿勒坡省敘利亞阿夫林（Afrin）鎮的一間兒童醫院，並在保溫箱裡接受治療。該名親戚補充，2018年，在土耳其支持的敘利亞國民軍從美國支持的庫德人武裝組織手中奪取代爾祖爾省小鎮Khsham後，阿亞全家搬到了阿勒坡省的金代里斯鎮。

照顧阿亞的兒科醫生馬魯夫（Hani Marouf）表示：「她在週一抵達醫院時情況非常糟糕，身上有腫塊，背部也有瘀傷，而且渾身冰冷，體溫已來到攝氏35度，呼吸困難。」

所幸經過搶救後，阿亞的健康狀況恢復良好。如今，相關消息也在社群媒體傳開，成千上萬的網友表態要收養該名女嬰，「我想收養她，讓她過上幸福的生活」。一名科威特電視主播更宣稱「如果法律程序允許的話，我已準備好收養並照顧她了。」

醫院院長阿提亞（Dr. Attiah Khalid）也表示，院方收到了數通來自世界各地善心人士的電話，希望領養阿亞。不過阿提亞指出：「我現在不會讓任何人收養她。在她的遠房親戚回來之前，我會像對待自己的孩子一樣照顧她」。報導稱，阿提亞目前也育有一名比阿亞大4個月的女兒，而妻子則會同時為女兒和阿亞哺乳。

在阿亞的家鄉，搜救行動仍遠未結束，當地記者阿德南（Mohammed al-Adnan）向BBC表示「目前情況是場災難。瓦礫堆下還有很多人未被獲救」。他估計，該城鎮有90%已被強震摧毀，但由於該國仍處於內戰狀態，救援和物資難以進入，大部分的救援人力都只能依靠當地人。

據《半島電視台》統計的數據，土耳其、敘利亞因地震導致的死亡人數已超過2.1萬人，土耳其至少有17674人喪生。而敘利亞則有3377人罹難，這個數字還沒有包括反政府軍控制的地區。專家指出，死亡人數仍會急遽上升。

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