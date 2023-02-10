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壽司郎提告屁孩！　最新聲明曝：再有惡搞影片「決不寬貸」

▲鄰居透露，高中生已決定退學，說不想再給學校添麻煩。（圖／翻攝自推特）

▲男高中生事發後已經自行退學。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本壽司郎日前因17歲男高中生舔醬油罐的惡搞影片，導致公司市值暴跌168億日幣（約新台幣38.7億元），如今該公司決定對罪魁禍首的高中生提告求償，並決定修改迴轉壽司的經營方式，企圖藉此滅火。但事後仍陸續收到惡作劇影片，因此壽司郎也於10日正式宣布，為了保障顧客的食品安全，往後若再有此類行為出現，將採取法律行動，決不寬貸。

壽司郎因為該名男高中生的惡作劇影片導致商譽大受打擊，同時也讓顧客對該品牌失去信心。如今該公司除了對男學生提告外，也更改上菜模式，其中輸送帶僅配送顧客從觸控面板點單的餐點，其他原本放在桌上供自取的餐具與調味料則由店員送上，並且在顧客的座位和輸送帶之間加設透明壓克力板。

▲▼壽司郎提告屁孩！　最新聲明曝：再有惡搞影片「絕不寬貸」。（圖／壽司郎官網）

▲壽司郎10日發表最新聲明。（圖／壽司郎官網）

該名男學生事後因不堪社會撻伐的壓力，已自願退學，並透過鏡頭向壽司郎道歉。儘管如此，男學生的行為卻還是引起負面效應，有數名網友開始模仿惡搞行為，並錄製成影片上傳，甚至傳給壽司郎。

對此，壽司郎10日硬起來發布最新公告稱，「事件發生後，客服平台仍收到類似的惡搞影片，為了保障顧客的食品安全與安心，我們絕不允許類似事件再度發生，如再出現相同行為，將會同時根據刑法與民法，對當事人採取法律行動，決不寬貸。」

另一方面，壽司郎也提醒，對於已經被公開的影片，希望網友也不要肉搜當事人與相關人員，或是進行語言攻擊，將一切交由法律制裁。

 
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