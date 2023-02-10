日首相岸田文雄明動「全麻手術」！　官房長官臨時代理公務

▲日本首相岸田文雄11日將接受全麻手術。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄因罹患慢性鼻竇炎，11日將以全身麻醉的形式進行手術。由於全身麻醉將使首相無法執行公務，因此根據內閣法第9條，在岸田文雄進行手術時，將暫時由第一順位的官房長官松野博一代理其職務。

根據《朝日新聞》報導，岸田文雄因罹患慢性鼻竇炎，自2022年11月起曾三度到耳鼻喉科就診，最終醫師判斷，需要接受手術治療，並安排於11月舉行。對此，岸田文雄表示，從2022年開始經常會有鼻塞的症狀，儘管有服用藥物，但是為了不影響日後的公務，因此決定接受內視鏡手術，同時也希望身體能完全恢復健康。

▲岸田文雄接受全身麻醉期間，將由松野博一暫代職務。（圖／達志影像／美聯社）



內閣官房長官松野博一10日在記者會上公布此消息。他表示，岸田文雄11日當天就能完成手術，自行返家，13日就能前往官邸重新開始處理公務。

由於手術是以全身麻醉形式進行，在手術中，岸田文雄無法作為首相執行公務，而根據內閣法第9條規定，「內閣總理大臣當遭遇事故，或是內閣總理大臣一職出現空缺時，應該由指定的國務大臣暫時代理內閣總理大臣的職務」，因此岸田文雄手術期間，將由松野博一暫代其職務。