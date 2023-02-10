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日本氣象廳發布「東京大雪警報」　下班交通恐受影響

▲▼日本東京下雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本氣象廳上午對東京23區及多摩地區發布大雪警報。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京10日專電

日本關東甲信廣範圍地區今天清晨起降雪，以內陸地帶為主的地區清晨開始積雪。日本氣象廳上午對東京23區及多摩地區發布大雪警報。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，日本的關東甲信及東北地方上空有冷氣團流入，到明天為止，低氣壓從日本本州南岸往東移動的可能性大。

今天清晨開始，關東甲信、靜岡縣等地開始下雪，上午10時（台灣時間9時）的積雪情況，山梨縣甲府市積雪3公分、埼玉縣秩父市積雪1公分，連東京23區也有些地方積雪。

氣象廳上午10時38分對東京23區及多摩地區發布大雪警報。上次對東京23區發布大雪警報是在2022年1月6日。

預計今天中午過後到深夜雪勢漸大，從今天傍晚起，下班時間交通可能受到下雪影響，利用大眾交通工具的民眾最好早點回家。可能下大雪的地區，汽車駕駛人要注意輪胎是否安裝冬季用輪胎，盡量避免使用一般輪胎。

預料關東甲信、東北地方的太平洋沿岸一帶下午開始雪勢漸強，到明天清晨為止，即使通常很少下雪的平地也可能下大雪。

到11日清晨為止的24小時預估降雪量（降雪量較多處），關東北部及甲信40公分、東北地方的太平洋一側30公分、箱根至多摩地區、秩父地區20公分、靜岡縣15公分、關東南部平地10公分、東京23區5公分。

氣象廳呼籲民眾充分注意可能發生因路面結凍導致滑倒的事故、電線附雪導致停電等情況。

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