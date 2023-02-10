公車後座傳呻吟！　他轉頭驚見「司機在幫女乘客口交」嚇壞

▲倫敦一名公車司機下班後，立刻搭上同路線的另一班車，與女乘客當眾發生性行為。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦一名民眾搭公車時，隱約聽見後座傳來詭異呻吟，他好奇轉頭查看，竟目睹另一名身穿司機制服的男人正在幫女乘客口交，嚇得立刻通報。

《倫敦旗幟晚報》等外媒報導，涉案司機下班後，連制服都還沒換，就與女子搭上自己平時駕駛路線的另一班公車，當眾展開性行為，不僅乘客目睹，還被車內監視器拍下。他已經結婚有小孩，面對上司質問時竟然回應，「我就知道這件事會回過頭來傷害我。我以為監視器畫面此刻已經被刪除了。」

涉案司機於2020年2月犯案，同年4月被開除後，憤而把前東家告上法院。隨著判決結果於今年2月9日出爐，才讓案情曝光於媒體版面上。

涉案司機主張，他首先前往女子住所，並在那裡遭到下藥性侵，後來才會在公車上發生脫序行為。不過，他的起訴被法院駁回，還因為在公共場所發生性行為，被罰款7500英鎊（約新台幣27.3萬元）。

南倫敦勞資法庭法官塞爾夫（Gary Self）指出，「完全沒有證據」支持下藥性侵的說法，且司機在事發隔天帶禮物造訪女子住所，被調查時還提供了女方的辯解說詞，種種行為顯然不像受害者，反而更像是「宣稱自己被下藥，把責任怪到其他人身上」。