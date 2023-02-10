土耳其紙鈔藏1亮點！國父竟然「轉頭笑了」　網笑：不敢用了啦

▲土耳其紙鈔藏1亮點。（圖／達志影像／美聯社、微博）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其、敘利亞邊境6日發生規模7.8大地震，目前在兩國已造成超過2萬人死亡，各國也紛紛伸出援手，台灣除了派出搜救隊外，民間也發起捐款與捐贈物資。臉書粉專「魚漿夫婦」就在為土耳其祈福的貼文中，另外分享了關於土耳其紙鈔的小知識。

魚漿夫婦9日上午發文替土耳情災情祈福，同時分享了關於土耳其紙鈔的小知識，「在土耳其的貨幣裡，被稱為土耳其國父的穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖克，會依據面額的增大慢慢將臉轉向你。」

從照片中可以看到，從5元面額的紙鈔開始，凱末爾的圖案原本是側面，到了200元面額已經可以完整地看到凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）的臉部。

許多網友看到後也紛紛留言表示，這個紙鈔設計實在太酷，「歷史課本上的他比較帥（喂」、「這個冷知識太酷了」、「他這樣看我，我怎麼花錢啦」、「這笑容我不敢用」、「笑到心底發寒」、「錢的力量，決定他轉的方向」、「覺得有迷因的潛力」。

魚漿夫婦也在貼文中提到，希望土耳其早日恢復，目前有很多捐助土耳其的方式，台灣日本都有官方單位可以協助，每個人幫助的方式都不一樣，挑適合自己的方式就好，「在天災面前每個人都很渺小，但要記得的是，我們不是一個人。」