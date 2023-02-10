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「我弟弟還小，可能會死！」8歲男童廢墟中獲救　一句話惹哭搜救員

記者張寧倢／編譯

土耳其6日發生震驚全球的7.8強震，連日以來持續搶救。南部卡赫拉曼馬拉什市（Kahramanmaraş）一名8歲男童受困震垮的公寓61個小時後被發現，他一看到搜救人員就問，「你們是怎麼進屋的？」天真的童言童語令人想笑，但他接著說，「我弟弟還太小了，他可能會死。」一席話讓搜救人員不捨落淚。

▲▼土耳其8歲男童祖貝德（Zübeyde）問搜救人員是怎麼進到他家裡的。（圖／翻攝自YouTube／TRT Haber）

▲土耳其8歲男童獲救時，天真地問搜救人員是怎麼進到他家裡的。（圖／翻攝自YouTube／TRT Haber）

根據土耳其多安通訊社報導，安卡拉地區救援隊前進南部地震災區，在卡赫拉曼馬拉什市一棟8層樓高的公寓坍塌廢墟中聽見了受困者的聲音，最後找到了8歲男童祖貝德（Zübeyde）。起初還有點搞不清楚狀況，祖貝德先是問「我們在家嗎？」搜救人員回答，「我們在家。」他又疑惑地問，「你們是怎麼進屋的？」隊員們說，「我們是從窗戶進來的。」

天真對話有些令人發笑，但在回答完搜救隊的基本提問後，年幼的祖貝德更關心自己的弟弟是否獲救。他說，「我弟弟還太小了，他可能會死掉。他躺在我旁邊，他的名字是穆罕默德塔哈（Mehmet Taha），我叫祖貝德。」救難人員安撫他說，「好，我們先帶你出去，然後我們也會看看他。」

▲▼土耳其8歲男童祖貝德（Zübeyde）問搜救人員是怎麼進到他家裡的。（圖／翻攝自YouTube／TRT Haber）

▲合力救出祖貝德（Zübeyde）後，現場一名搜救隊員難過拭淚。（圖／翻攝自YouTube／TRT Haber）

祖貝德的一席話讓搜救隊員們聽了都相當不捨，祖貝德被用擔架從廢墟裡抬出來，立刻被送往醫院治療，此時，一名搜救人員忍不住蹲坐在現場，傷心地流下眼淚。不過，當地媒體報導都未提到他的弟弟後來是否也平安獲救。

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