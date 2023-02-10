中國間諜氣球飛越美國4軍事基地　CNN：習近平事前不知情

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中國間諜氣球飛越美國本土上空遭擊落，美國國防部表示，氣球曾飛過或接近4個軍事基地，包括B-2匿蹤轟炸機基地。拜登政府官員9日向國會議員進行簡報稱，氣球具備可監控美國通信的電子監視設備，且中國國家主席習近平事前並不知情。

綜合CNN、CBS等報導，美國海軍已找到大部分的中國間諜氣球球體，正準備打撈氣球上加裝的攝影機與天線等殘骸，軍方已畫出氣球殘骸漂流分布海域，接下來將仔細打撈海底殘骸。

不過國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）透露，氣球被擊落之前，曾飛越多處彈道飛彈基地以及一座B-2匿蹤轟炸機基地，但國防部已採取措施，保護美國核武戰略資產免於遭到偵察。這顆氣球1月28日進入美國領空，接著飛過或接近蒙大拿州、懷俄明州、內布拉斯加州、密蘇里州的4座軍事基地。

就在9日，美國國防部、國務院、情報界政府官員來到國會山莊，針對中國間諜氣球一事進行簡報。消息人士透露，議員們當天被告知，中國氣球是在習近平不知情的狀況下施放。依據美方評估，中國此次氣球行動幾乎沒有收集到新的情報，因為早在美國得知氣球的存在時，中方似乎就停止傳輸訊息，美國也採取行動保護機密資訊外流。