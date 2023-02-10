歷劫80小時！16歲少女重見光亮「哭著笑了」　救援人員心疼拭淚

記者張寧倢／編譯

土耳其南部靠近敘利亞省份6日發生7.8強震，卡赫拉曼馬拉什市（Kahramanmaraş）一名16歲少女受困瓦礫堆長達80個小時後，救難隊終於挖出通道，順利將她救出。少女重見世界光亮，躺在擔架上不禁落淚，但一看到救援人員又綻出溫暖微笑，笑著流淚的模樣令人心碎。

▲土耳其少女受困80個小時終於重見光明，她看著救難人員，一邊微笑一邊流下眼淚。（圖／翻攝自YouTube／TRT Haber）

土耳其媒體TRT Haber報導，16歲少女莎爾班（Şehrban Naz Güldoğan）住在市中心柏克公寓（Berk Apartment）的5樓，她在大地震後受困在房屋殘骸堆中，搜救隊聽見了莎爾班的呼救聲，不放棄希望地持續朝聲音方向開挖，終於在災後80個小時開闢出一條通道，成功救出了莎爾班。

現場影片顯示，莎爾班獲救時意識清楚，躺在擔架上準備被送進救護車，好不容易逃過死劫的她一臉欲哭，但看到救援人員和她揮手說話，所有人不斷為她加油，讓莎爾班也露出微笑，笑著流淚的瞬間讓周圍的人全都心疼不已，還有人輕輕用手替她抹去眼淚。

▲現場人員都在為少女加油，還有人幫她擦去臉上的眼淚。（圖／翻攝自YouTube／TRT Haber）

這起「本世紀最慘重地震」截至台灣時間10日上午9時，最新死亡人數統計為土耳其1萬7674人死亡；敘利亞3377人死亡，兩國合計共2萬1051人喪命。