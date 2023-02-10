活埋90小時！媽抱「出生10天嬰兒」獲救　這一家5口全員平安超幸運

記者吳美依／綜合報導

土耳其、敘利亞邊境發生世紀強震，迄今奪走逾2.1萬條人命。儘管黃金救援72小時已經過去，尋獲生還者的希望越來越渺茫，但仍不斷發生奇蹟，一名婦女與她僅出生10天的寶寶遭活埋90小時後幸運獲救，還有一家五口全數倖存。

▲僅出生10天的嬰孩及母親幸運獲救。（圖／翻攝推特）



在土耳其哈泰省（Hatay），伊斯坦堡搜救隊巡視公寓殘骸時聽見聲響，確認瓦礫堆下還有生還者，歷經長時間作業後，救出一名女性與出生10天的亞格茲（Yağız Ulaş），母嬰送醫後皆無大礙。伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem İmamoğlu）也在推特宣布這個好消息。

Yağız Ulaş bebek sadece 10 günlük. Depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ’da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı. pic.twitter.com/7jjjEXQfiV — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 9, 2023

▲男童獲救瞬間嚇得嚎啕大哭。（圖／翻攝推特）



同樣在哈泰省，地震發生88小時後，搜救隊依循聲音來源鑿開廢墟，看見一戶公寓住家的破損地板，裡面躺著一家五口，全都僅受輕傷，幸運存活下來。他們士氣大為振奮，接連救出父母及三名孩童，其中一個孩子獲救時突然嚇得嚎啕大哭，但立刻就被抱緊安慰。

此外，同為重災區的土耳其阿德亞曼省（Adıyaman）也傳出好消息，地震90小時過後，搜救隊從公寓廢墟救出4名孩童及55歲婦女卡南（Canan Geçeci），所有人都被送醫照護，已無大礙。