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17歲少女「受困8m下」90小時奇蹟生還！　獲救第一句話感動救難隊

▲▼　土耳其加濟安泰普（Gaziantep）災後現場。（圖／路透）

▲土耳其、敘利亞強震累計死亡人數已超過2萬人。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

土耳其強震發生至今已超過黃金72小時，但搜救人員仍不放棄任何希望，阿德亞曼（Adıyaman）就有一名17歲少女在受困於瓦礫堆之下超過90個小時後成功獲救，振奮人心。該棟建築物為7層樓高，但女孩所在之處為低樓層，因此救難人員下挖至少8公尺才將她救出。

根據《土耳其廣播電視公司新聞頻道》報導，土耳其阿德亞曼也是此次地震的重災區，搜救人員9日上午9時左右在瓦礫堆中聽到少女微弱的求救聲，因此隨即啟動救援計畫。當時少女所在地點位於7層樓建築的下方樓層，也大大提高了救援難度。

根據救難隊的儀器顯示，女孩距離表層約有8公尺。儘管如此，救難隊仍不放棄，數名搜救人員共同下挖，歷經13個小時的作業，才成功在底層找到17歲少女，並將她救出。

少女獲救後，救難人員不斷與她說話，希望能讓她維持意識，並確認她的身體狀況，直到少女答道，「我很好！」工作人員這才放心，連忙用毛毯將她緊緊裹住，交給醫療人員接受治療。所幸少女獲救後身體情況穩定，並無大礙。

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