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家在震央瞬間被活埋！母子受困68小時奇蹟獲救　搜救人員激動落淚

記者李振慧／綜合報導

土耳其與敘利亞發生規模7.8強震，事發至今已過黃金救援72小時，但仍有許多民眾受困在倒塌建築物中，位於震央卡拉曼馬拉斯市(Kahramanmaras)的一對母子，受困瓦礫下長達68小時，後來被來國際搜救志工團隊救出，獲救的那一刻讓搜救人員也感動流出眼淚。

家就在震央！女和5歲兒受困68小時奇蹟獲救　搜救人員激動落淚。（圖／翻攝自Twitter／SARAID）

▲國際搜救團隊救出受困母子。（圖／翻攝自Twitter／SARAID

33歲女子Serap Topal與5歲兒子梅默特(Mehmet Hamza Topal)的家位於震央卡拉曼馬拉斯市附近，當規模7.8強震發生時，導致家園迅速被震垮，2人將近3天的時間都被活埋在瓦礫中動彈不得。

這對母子被活埋長達68小時，最後成功被英國搜救組織SARAID，與德國At Fire等國際組織搜救團隊聯手救出。從現場畫面可看到，當這對母子被救出時，疲憊多時的搜救人員也流下眼淚，眾人發出激動歡呼聲。

隨著黃金救援時間逝去，再加上寒冷天氣影響，許多生還者仍受困在瓦礫中，甚至多人死於低溫。目前土耳其死亡人數已上升至17,134 人，敘利亞至少3,317 人死亡，2國的總死亡人數2萬多人，已超過日本311大地震的死亡人數18,400多人。

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