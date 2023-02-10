人妻懷雙胞胎住院安養！回家目睹「渣夫交纏小三」　超爽結局曝光

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

婚姻中最不可原諒的就是背叛！日本一名31歲孕婦先前到醫院臥床安胎，未料出院回家竟發現門口出現陌生鞋子，老公和小三正在房間內交纏，讓她無法接受。起初她很猶豫是否要原諒老公，但生完孩子後，在娘家的幫助下，她決定不再留戀，也不想讓渣夫的髒手碰到寶寶，因此決定離婚。

據日媒《FORZA STYLE》報導，一名31歲女子鈴木亞希（化名）先前在工作上認識老公，2人交往2年後決定結婚，新婚不久她就發現自己懷了雙胞胎，因為孕吐非常嚴重，所以前3個半月都請假休養。孰料懷孕8個月的時候，醫師診斷發現她疑似有早產徵兆，因此緊急安排住院安胎，她平時除了洗澡、上廁所外，都只能臥床休養，加上新冠疫情，親友都無法到院探望。

在醫院住了3周，鈴木終於得到出院許可，但當她搭車回家，發現玄關有一雙沒看過的高跟鞋，之後她往臥室走去，結果目睹老公和小三正在床戰，女方衣不蔽體、到處都是2人用過的衛生紙，「我看到這幕腦子一片空白，完全說不出話」。她也回想起當初辦婚禮時，老公堅持要請那名女子來參加，原來是對方的出軌對象，甚至在她安胎這段時間，老公也一直將小三帶回家親熱。

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

鈴木起初沒自信能成為單親媽媽，加上丈夫一直說對出軌行為很後悔，不斷請求原諒，因此她沒有立即切斷關係。但過了一段時間，她發覺自己無法原諒丈夫，且在產台上看到孩子出生的畫面，隨即有了離婚的念頭，產後回到娘家，在家人的幫助下，也能輕鬆照顧雙胞胎寶寶，最後她不願再讓老公的「髒手」碰到寶寶，因此在孩子出生6個月後決定痛甩渣夫，終於提出離婚要求，了斷2人的孽緣。