　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人妻懷雙胞胎住院安養！回家目睹「渣夫交纏小三」　超爽結局曝光

▲▼日本染疫孕婦早產嬰兒身亡。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

婚姻中最不可原諒的就是背叛！日本一名31歲孕婦先前到醫院臥床安胎，未料出院回家竟發現門口出現陌生鞋子，老公和小三正在房間內交纏，讓她無法接受。起初她很猶豫是否要原諒老公，但生完孩子後，在娘家的幫助下，她決定不再留戀，也不想讓渣夫的髒手碰到寶寶，因此決定離婚。

據日媒《FORZA STYLE》報導，一名31歲女子鈴木亞希（化名）先前在工作上認識老公，2人交往2年後決定結婚，新婚不久她就發現自己懷了雙胞胎，因為孕吐非常嚴重，所以前3個半月都請假休養。孰料懷孕8個月的時候，醫師診斷發現她疑似有早產徵兆，因此緊急安排住院安胎，她平時除了洗澡、上廁所外，都只能臥床休養，加上新冠疫情，親友都無法到院探望。

在醫院住了3周，鈴木終於得到出院許可，但當她搭車回家，發現玄關有一雙沒看過的高跟鞋，之後她往臥室走去，結果目睹老公和小三正在床戰，女方衣不蔽體、到處都是2人用過的衛生紙，「我看到這幕腦子一片空白，完全說不出話」。她也回想起當初辦婚禮時，老公堅持要請那名女子來參加，原來是對方的出軌對象，甚至在她安胎這段時間，老公也一直將小三帶回家親熱。

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

鈴木起初沒自信能成為單親媽媽，加上丈夫一直說對出軌行為很後悔，不斷請求原諒，因此她沒有立即切斷關係。但過了一段時間，她發覺自己無法原諒丈夫，且在產台上看到孩子出生的畫面，隨即有了離婚的念頭，產後回到娘家，在家人的幫助下，也能輕鬆照顧雙胞胎寶寶，最後她不願再讓老公的「髒手」碰到寶寶，因此在孩子出生6個月後決定痛甩渣夫，終於提出離婚要求，了斷2人的孽緣。

ET快訊
蝦皮女「陪吃飯低消1800」！勇者私訊...她回應了
快訊／日本拍板！　3月13日全面解除口罩令
快訊／重大車禍！　2小六學童、車上乘客無心跳
快訊／今年首例漢他病毒！　30多歲女確診
快訊／劉亞仁爆吸毒　尿液檢測結果出爐
快訊／台南休旅自撞成火球　駕駛全身焦死亡
下周大降溫！　急凍10度時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻生產後強逼老公開戰！「身體卻沒感覺」哭了：賠上性生活

不忍女兒愛心肉包被丟！父出境前「躲車站狂嗑1.5小時」

快訊／日本3月13日解除口罩令！　可「自行決定」是否戴口罩

停家門口愛車突然消失　夫妻用AirTag追蹤「2小時半抓到3竊賊」

阿富汗瘋傳「土耳其救災班機」可載人離開　千人奔向機場畫面曝光

金正恩被女兒「捧臉又摸胸」呵呵笑　盡展父女溫情！老婆冷落一旁

馬斯克不滿推特人氣狂掉　工程師「1句話太誠實」當場被炒！

一家5口「失蹤多日」竟是遭滅門！3個月嬰兒也遇害　屍體腐爛發臭

日首相岸田文雄明動「全麻手術」！　官房長官臨時代理公務

土敘地震逾2萬人罹難　美國提供「近26億元人道援助」

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

不忍女兒愛心肉包被丟！父出境前「躲車站狂嗑1.5小時」

快訊／日本3月13日解除口罩令！　可「自行決定」是否戴口罩

停家門口愛車突然消失　夫妻用AirTag追蹤「2小時半抓到3竊賊」

阿富汗瘋傳「土耳其救災班機」可載人離開　千人奔向機場畫面曝光

金正恩被女兒「捧臉又摸胸」呵呵笑　盡展父女溫情！老婆冷落一旁

馬斯克不滿推特人氣狂掉　工程師「1句話太誠實」當場被炒！

一家5口「失蹤多日」竟是遭滅門！3個月嬰兒也遇害　屍體腐爛發臭

日首相岸田文雄明動「全麻手術」！　官房長官臨時代理公務

土敘地震逾2萬人罹難　美國提供「近26億元人道援助」

人妻懷雙胞胎住院安養！回家目睹「渣夫交纏小三」　超爽結局曝光

結冰馬路驚見「黑蛇扭動」　他見真相笑：原來古代妖怪是這樣來的

情人節帶另一半回家「Netflix＆Chill」　3組浪漫代碼馬上召喚愛愛神片

「護國神山」赴美設廠！波音下單台積電？　「無法給明確答案」

日本球迷死忠猿粉 中華隊一生懸命令人動容：鄉長加油！

好市多會員一次「收3張CUBE卡」　網驚喊VVVIP！真相曝光

去夜市摸麻將「獲得2隻大白鵝」　右邊「眼睛露殺氣」：快放開我

不忍女兒愛心肉包被丟！父出境前「躲車站狂嗑1.5小時」

偏頭痛橘子少吃！　醫點名「4種食物」要忌口：愈吃愈痛

日銀新總裁71歲植田和男接任　日圓匯價衝向130大關

肯定花蓮永續旅遊能量　ESG旅遊協會洞察先機首發踩線

高雄觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠跨毒販勇猛逮人

國際熱門新聞

壽司郎提告屁孩！宣布：再有惡搞影片「決不寬貸」

特斯拉方向盤脫落　車主靠網友換到1輛新車

印尼發生規模5.1地震！咖啡廳沒入海中4人亡

義古城一夜20震　市長下令關閉學校

上萬魚屍橫躺沙灘！80年首見...網憂：要出大事？

爸爸的最後擁抱　「肉身護兒」畫面曝光

土耳其災區陷無政府狀態　台執行長急返國求援

土耳其媽產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人想領養

尋獲女兒遺體！母含淚送「最後一吻」哭癱

公車後座傳呻吟　竟是司機幫女口交

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

土耳其絕望1幕！醫院停車場成「露天太平間」

謎團揭曉！日本「人魚木乃伊」真身曝光

「我弟弟可能會死！」8歲童惹哭搜救員

更多熱門

相關新聞

日本氣象廳發布「東京大雪警報」

日本氣象廳發布「東京大雪警報」

日本關東甲信廣範圍地區今天清晨起降雪，以內陸地帶為主的地區清晨開始積雪。日本氣象廳上午對東京23區及多摩地區發布大雪警報。

上萬魚屍橫躺沙灘！80年首見...網憂：要出大事？

上萬魚屍橫躺沙灘！80年首見...網憂：要出大事？

人夫外遇2次對象都是她　1巧合神打臉

人夫外遇2次對象都是她　1巧合神打臉

日本官員考察台南新化果菜市場讚譽有加

日本官員考察台南新化果菜市場讚譽有加

赴土耳其台灣搜救隊長　311大地震也在

赴土耳其台灣搜救隊長　311大地震也在

關鍵字：

日本早產兒雙胞胎待產安胎出軌小三外遇

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

福原愛爆確定參加《浪姐4》！最新名單曝光

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面