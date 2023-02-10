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烏官員：俄羅斯開始「烏東大進攻」　火砲不斷狂轟！試圖向西推進

▲▼烏軍2月7日在頓內茨克州馬林卡鎮前線向俄軍基地發射BM-21「冰雹」多管火箭炮。（圖／路透）

▲烏軍2月7日在頓內茨克州馬林卡鎮前線向俄軍基地發射BM-21「冰雹」多管火箭炮。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭將於2月下旬屆滿一周年，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）日前評估，俄軍正在烏東大舉增兵。然而，他9日最新警告，俄羅斯部隊已開始在烏東發動大規模進攻，射擊與砲擊大增，試圖朝西邊進行「最大幅度」推進，「他們持續不斷地開火。」

根據衛報報導，赫戴9日向烏克蘭電視台表示，俄軍在烏東發動大進攻，試圖穿越冬季積雪與森林，突破盧甘斯克州城鎮克雷明納（Kreminna）附近的防禦線。他說，衝突已「最大程度升級」，射擊與砲擊都大幅增加，「這些襲擊幾乎每天都在發生，我們看到分成小群（的俄軍士兵）試圖推進，有時有步兵戰車和坦克等重裝甲支援，有時候沒有。但他們持續不斷地開火。」

▲▼烏軍士兵2月6日在頓內茨克州巴赫穆特（Bakhmut）準備發射2A65「Msta-B」152毫米榴彈砲。（圖／路透）

▲烏克蘭士兵在頓內茨克州巴赫穆特（Bakhmut）準備發射2A65「Msta-B」152毫米榴彈砲。（圖／路透）

美國非營利智庫「戰爭研究所」（ISW）在最新的報告中證實，過去一周烏東地區的軍事活動「明顯增加」，俄羅斯在哈爾科夫、盧甘斯克之間的邊界地區取得微小進展，但進攻節奏可能還未「達到全速」。ISW稱，俄軍部隊至少3個主要師的重點單位已經投入當地行動，這顯示俄羅斯的進攻已經開始。

然而，赫戴宣稱，俄軍的攻勢並未奏效，「到目前為止，他們還沒有取得任何成果，我們的防守部隊有能力完全阻止他們。」他認為，烏克蘭現在需要重型裝備與火砲彈藥，才能在保持防線的同時進行反攻行動。

此前，西方國家認為，俄國最早可能計畫在2月24日入侵一周年的1個星期前開始大舉進攻，主要目標是奪取東部頓巴斯地區，包含烏方目前部分控制的盧甘斯克州。烏克蘭政府消息人士則透露，俄軍可能會以飛彈轟炸基輔等主要城市，並透過炸毀橋梁，從北到南劃設一個大弧線推進，藉此切斷烏克蘭與烏東的聯繫。

▲▼烏軍2月7日在頓內茨克州馬林卡鎮前線向俄軍基地發射BM-21「冰雹」多管火箭炮。（圖／路透）

▲俄軍傳出開始大進攻，烏克蘭防禦能力備受考驗。（圖／路透）

報導稱，軍事分析人士們質疑，俄羅斯能否有足夠的地面部隊迅速進入烏克蘭領土，但他們也坦承，烏俄交界的一些地區防禦薄弱，烏克蘭大部分軍隊已駐紮在頓內茨克州東部，巴赫穆特（Bakhmut）周邊的激戰仍在進行中。

烏克蘭評估俄軍2月中「發動新攻勢」　聯合國憂俄烏衝突引爆大戰

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