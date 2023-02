台灣特搜獲國際肯定！照片登BBC社群封面　歐盟親訪：協調能力很強

▲台灣特搜隊照片登上BBC社群封面。(圖/翻攝自IG/bbcnews)



記者張方瑀/綜合報導

土耳其、敘利亞邊境大地震已造成超過2萬人死亡,全球逾70國伸出援手,台灣也在第一時間派出兩梯次搜救團隊共130人、5搜救犬前往土耳其,目前已協助找出多名生還者,各國也對台灣搜救隊給予肯定,除了BBC、CNN等外媒進行報導外,歐盟代表也親訪台灣隊基地表達高度肯定。

台灣搜救隊挺進土耳其災區阿德亞曼(Adıyaman)省投入搜救工作,消防署也透過推特更新搜救隊在災區的現況。

英國BBC日前在Instagram貼出各國救援隊伍照片,並選了台灣作為首圖,大大的國旗直接出現在畫面中。另外CNN也在8日的新聞直播中播出台灣搜救隊的畫面,不僅在新聞中正名「Taiwan」,也讓全球觀眾看見穿著「內政部消防署特種搜救隊」制服的40名台灣搜救員。

Our first team arrived at Adiyaman Province, the hardest-damaged area at 11:50 a.m.

After reporting on duty to on-site SCC1, they immediately accepted the task and established an operational base. #Türkiye_Taiwan#TurkeyEarthquake

