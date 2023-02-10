上萬魚屍橫躺沙灘！居民嚇「80年首見」　網憂：要出大事了？

▲整個沙灘上堆滿了沙丁魚，海岸線200公尺的範圍內滿滿都是。（圖／翻攝自YouTube／日テレNEWS）



實習記者林郁婷／綜合報導

日本新潟縣8日發生一起詭異現象，數以萬計的沙丁魚因不明原因被沖上岸，幾乎全部翻肚死亡，長達200公尺的海岸線被屍體覆蓋，畫面相當驚人，當地居民嚇到直呼「住了80年，第一次看到這種情況」，憂心是否天有異象。

綜合日媒報導，日本新潟縣糸魚川市有民眾於8日當天，目擊大量沙丁魚被沖上岸，預估數量至少超過1萬隻，遍佈200公尺海岸線，沙丁魚的數量多到看不到沙子，有些魚群屍體被堆起來甚至高於人類膝蓋，目前相關單位已派50人前往處理。

▲大量屍體靠人力一條一條撿拾。（圖／翻攝自YouTube／日テレNEWS）



當地居民拍下這驚人的畫面後上傳到推特，引發不少網友憂心是否天有異象。一名居民接受媒體採訪時表示，自己在這裡住了80年，「我還是第一次見到這種情況，不免感到有些害怕」。

地方整備局副局長五十嵐正美（五十嵐正巳）表示，處理費用估計高達1000萬日圓（約新台幣230萬元），由於他們目前還不清楚沙丁魚被沖上岸的可能原因，目前正在與新瀉市水族館瑪琳匹亞日本海（新潟市水族館マリンピア日本海）館方的海洋學家著手進行調查，也呼籲當地民眾不要隨意帶走食用，不管活的還是死的。

水產養殖研究所推測，這些魚群可能是遭海豚趕上岸，或是冬天水溫驟降的緣故，才導致死亡，最後被沖到海灘上。

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