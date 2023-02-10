土耳其10歲女童「埋90小時」奇蹟獲救！　脫困第1件事：想喝牛奶

記者張方瑀／綜合報導

土耳其、敘利亞邊境大地震已造成超過2萬人死亡，搜救人員仍不放棄希望，在地震過後90小時於瓦礫堆中救出一名10歲女童，現場立刻響起掌聲，而女童獲救第一件事情就是說「想喝牛奶」。

▲土耳其女童埋瓦礫堆下90小時奇蹟獲救。（圖／翻攝自推特／@gundemedairhs）



根據CNN報導，土耳其安塔利亞市（Antalya）消防局9日在聲明中指出，有名年僅10歲的女童在地震發生後90小時被救援隊發現，目前已順利救出。受困女童名叫薩伊拉姆（Hilal Sağlam），當時她被困在重災區哈泰省（Hatay）的一處廢墟之下。

消防部門表示，當時救援隊聽到了廢墟底下微弱的求救聲，最後花了7個小時才將薩伊拉姆救出來，當搜救人員將她救出後，現場立刻響起了掌聲和歡呼，而她獲救的第一件事就是，向救難人員要牛奶喝。

Hatay'da 12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/26xGozE4uE — gdh (@gundemedairhs) February 9, 2023

目前薩伊拉姆已經被送往醫院治療。另外還有一名叫Yavuz的12歲男童在受困91小時候被救出，且獲救當下意識相當清晰，災區前線多次出現奇蹟也大大鼓舞了搜救人員士氣。

根據統計，土耳其、敘利亞邊境大地震目前在兩國已造成2萬1051人死亡，其中土耳其遇難人數達1萬7674人，而敘利亞則為3377人。