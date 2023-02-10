中橫桶屍奇案！　兇手擁「肛門人格」判死

▲楊鴻儒將好友殺害後，封裝在鐵桶內，載運到中橫公路丟棄在山谷內。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中市男子楊鴻儒經營賭場，因覬覦楊姓女富商錢財，遂設局殺害其陳姓男友，後來又和賴姓老翁發生賭博糾紛，便以同樣手法殺人，並將屍體載至中橫公路山區棄屍。由於楊男堅不認罪，警方用盡各種方法補強證據，並對其進行犯罪人格鑑定，結果顯示他屬於「肛門型人格」。台中高分院日前宣判，判楊男2個死刑。

檢警查出，楊鴻儒早年曾飼養老虎、黑熊等猛獸，再將動物宰殺販賣虎鞭、熊掌，養成冷血、殘忍性格，且他從1968年開始進出監獄，人生超過一半都在獄中度過。儘管楊男落網後堅不認罪，但警方透過測謊、血跡、毒物、化學等科學方法蒐證，還罕見對他進行「犯罪人格側繪」，證據可說十分充足。

根據刑事警察局做的犯罪人格鑑定，楊鴻儒屬於「肛門型人格」。辦案員警回憶，楊男性格冷靜，偵訊時會預測警方問題，接著開始亂編故事，企圖誤導辦案，相當狡猾，然而他又十分膽小，不敢獨自棄屍，二度犯案時才會騙不知情的友人陪同，過程中又不敢讓對方碰桶子，是典型的「惡人無膽」。

▲警方在冤魂指引下，在中橫公路深谷內，竟然2次發現藏屍的鐵桶，靈異巧合令人稱奇。

據了解，肛門滯留人格（Analretentiveness）是心理學的一種學術理論。弗洛伊德在精神分析學理論中提到，幼兒在肛門期（1至3歲）因父母過於重視排便訓練，在日後養成了其過於重視細節的性格。該類型人格特質容易呈現固執、擁有、堅持己見。現代研究表明，這種人格的人比較容易「沾染」上強迫症。

中橫桶屍案進入法律程序後，歷經台中地院、台中高分院審理，楊鴻儒皆被判處2個死刑、褫奪公權終身。楊不服上訴，最高院認為，被害人困在鐵桶內的狀態攸關棄屍最重要認定，原審未善盡調查職責，將全案發回更一審。不過，台中高分院日前開庭，認定楊鴻儒犯2個殺人罪，仍判處2個死刑，褫奪公權終身。

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