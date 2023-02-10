土耳其強震已2.1萬死　聯合國援助送進敘利亞反抗區

▲土耳其災區現況。（圖／CFP）

文／中央社安卡拉9日綜合外電報導

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，今天死亡人數繼續攀升，現已突破2萬1000人。與此同時，聯合國（UN）首批援助終於抵達敘利亞境內的反抗軍控制區。

法新社報導，官員與醫護人員表示，目前土耳其死亡人數達1萬7674人，敘利亞有3377人，合計罹難人數來到2萬1051人。

與此同時，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天表示，他正在前往敘利亞的路上。而隨著時間一點一滴流逝，尋獲更多生還者的希望逐漸消失。

現在災區嚴寒，除了阻礙救難人員對數以千計的倒塌房舍進行搜救，還可能危及更多無容身處和飲用水的災民性命。

在土耳其南部城市安塔基亞（Antakya），一間醫院的停車場上擺放著屍袋，民眾穿梭其間尋找失蹤親人，凸顯這場悲劇的規模之大。

敘利亞難民札波比（Rania Zaboubi）說：「我們找到我的姑姑了，但找不到叔叔。」她在這次地震失去8名家人。

現在黃金救援72小時已過，找到生還者的機會愈來愈低。

這次地震發生於人們正在熟睡的凌晨，且災區很多人本來就因為敘利亞內戰而損失慘重、流離失所。

譚德塞今天表示將前往敘利亞，他推文道：「我正在去敘利亞的路上，世衛在那裡支援近期地震災區的基本醫療照護。」

另一方面，一名在「風之門過境點」（Bab al-Hawa Crossing，或譯巴卜-哈瓦過境點）的官員告訴法新社，地震後首批救援車隊今天稍早已抵達反抗軍據守的敘利亞西北部，堪稱一項可能拯救人命的進展。

風之門過境點是聯合國唯一一個可以接觸平民，且不用經過敘利亞政府軍控制區的通道。

敘利亞10年內戰，加上敘軍和俄羅斯的空中轟炸，早已摧毀當地醫院和經濟，導致電力、燃料和水源短缺。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已呼籲安全理事會（Security Council）批准在土耳其和敘利亞之間開放新的人道援助過境點，藉此輸送援助。

他說：「這是團結的時刻，而非政治化或是分裂的時刻，我們顯然需要大規模支援。」

風之門過境點屬於安理會近10年前批准的一項跨境援助行動，地震發生前，敘國西北部反抗軍控制區的400萬居民都得仰賴這個過境點。