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美國防助理部長：確信2030年前中國不會犯台

▲▼美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。（圖／記者葉國吏攝）

▲美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美國國防部印太事務助理部長瑞特納今天在國會表示，中國雖有犯台意圖，但確信2030年前中國不會對台灣有重大侵犯。他說，美方會持續履行對台承諾，確保台灣抵禦侵略能力。

參議院外委會今天上午以「評估戰略競爭時代美中政策」為題召開聽證會，邀請瑞特納（Ely Ratner）及美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）出席作證。

美國空軍4星上將米尼漢（Mike Minihan）1月底一份內部備忘錄遭美媒揭露，他寫道「希望我是錯的，但我直覺認為我們（美中）2025年會開戰」。民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）提出兩個疑問：中國是否已決定武統台灣及美中衝突是否無可避免？

瑞特納回應，五角大廈目前評估依然不認為台灣遭入侵即將發生（imminent）或無可避免。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）接著追問，台海是否可能安然度過2020年代。瑞特納坦承中國有犯台意圖，但強調「我絕對認為我們能在沒有出現他們（中國）重大侵犯台灣下，過完這10年」。

瑞特納表示，美方非常專注在理解台灣防衛與嚇阻需求，雙方保持溝通；美國會持續履行「台灣關係法」下承諾與原則，包括提供台灣防衛能力，確保自身維繫抵抗任何危及台灣人民安全武力行為的能力。

在國務院方面，雪蔓指出，國務院政軍局助卿路易斯（Jessica Lewis）積極確保台灣獲得所需軍備，國務院去年通知國會13筆對台軍售案，是過去20年來最多；自2010年來，美國對台軍售總價值超過370億美元（約新台幣1兆1224億元）。

雪蔓說：「我們認為這相當重要，我們相信美國須在不對稱武器能力上協助台灣，幫助台灣訓練，整合他們後備軍力，確保他們擁有機動及靈活的系統。」

談到這幾年國際對中國挑戰意識升高，雪蔓表示，過去歐盟（EU）不願談太多中國和台灣議題，但現在卻每份文件都出現；不論是七大工業國集團（G7）、歐盟或北大西洋公約組織（NATO），「中國現在是我們每場討論的戰略元素」。

她強調，美國不尋求另一場冷戰，但要求每個人遵守同套規則，美方未來會持續對抗中共侵略性的軍事、外交與經濟行徑，包括確保台海和平與穩定。

 
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