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美眾議院通過決議案　譴責中國偵察氣球侵犯主權

▲▼ 美國4日擊落中國間諜氣球。圖為擊落前。（圖／路透）

▲美國眾議院高票通過決議案，譴責中國派偵察氣球公然侵犯美國主權。（圖／路透）

文／中央社

美國眾議院今天高票通過決議案，譴責中國派偵察氣球公然侵犯美國主權，且試圖利用不實訊息欺騙國際社會。決議案並要求拜登政府，就中國近年所有已知侵犯作為向國會簡報。

眾議院今天上午以419票贊成、0票反對的壓倒性票數通過一項決議案，譴責中國近日派偵察氣球入侵美國領空，飛近包括蒙大拿州馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base）等諸多國安設施，公然侵犯美國主權。

決議案也批評中共試圖散播不實訊息，宣稱氣球為氣象氣球，是因「不可抗力」事件偏離航線；決議案引述美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指出，氣球「是被中共用來試圖監視美國內陸戰略地點」。

決議案提案人、眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）在表決前致詞表示，中國偵察氣球離地面僅6萬英尺，一般人肉眼就能看見，明目張膽監視美國。

共和黨籍的麥考爾向民主黨人喊話說：「讓我們站在一起對抗共同敵人，我們的敵人不是彼此，而是如中國、俄羅斯、伊朗和北韓等外國敵對國家。其中中國是最大敵手，是美國國安利益長期最大威脅。」

同一時間在參議院，共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）在外委會一場涉中聽證會上以「911恐怖攻擊事件後對美國主權與領空最顯著、持續最久及最過分的侵犯」，來形容中國偵察氣球事件。

根據決議案，中國偵察氣球過去也曾侵犯美國領空，但此次飛越美國領土時間更長。決議案指出，中國情蒐對美國利益與安全造成威脅，中共長年對美國國安單位進行情蒐工作，從事間諜報導數近幾年也大幅上升。

決議案呼籲行政部門，應積極嚇阻外國敵對勢力在美國領土或領空從事情蒐和其他惡意行為，強調美國政策應採取即時果斷行動，阻止外國航空偵察系統侵犯美國主權，包括由中國指揮或與其關聯的系統。

除要求行政部門就此次事件向國會報告外，決議案也要求拜登政府整理近幾年所有已知中國侵犯美國領空事件，以及北京在全世界使用類似偵察氣球的資料。

根據美國立法規則，一般決議案僅表達國會立場，無法律約束力。

▼美國海軍5日在南卡州海面上打撈氣球殘骸。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼美國海軍公布照片，2023年2月5日，爆裂物處置第二小組（Explosive Ordnance Disposal Group 2）水兵在南卡州默特爾比奇海灘（Myrtle Beach）打撈中國間諜氣球漂浮海面上的殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國海軍公布照片，2023年2月5日，爆裂物處置第二小組（Explosive Ordnance Disposal Group 2）水兵在南卡州默特爾比奇海灘（Myrtle Beach）打撈中國間諜氣球漂浮海面上的殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

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