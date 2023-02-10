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單親3寶媽喝醉　「黑夜倒臥大橋」被車輾斃！女兒最小才2歲

▲▼女子倒臥路中遭小黃不慎輾過，拖鞋及衣物散落路面，女子送醫不治。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲三寶媽喝醉路倒大橋，天色太暗遭計程車「直接輾斃」。（圖／吉安警分局提供）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣吉安鄉一名43歲吳姓婦人8日喝酒後，疑似不勝酒力醉倒在建國路2段水源大橋上南下車道，不料遭一輛路過的計程車意外輾過，緊急送醫搶救1小時仍傷重不治。吳女是一名單親媽媽，獨自撫養3位孩子，平常就有喝酒的習慣，如今發生事故死亡，孩子頓時失去依靠。

吳女8日清晨5點多喝酒後，行經吉安鄉建國路2段水源大橋時，突然路倒在大橋中段的馬路中央，由於當時下雨且天色仍昏暗，導致一輛計程車路過時完全發現她，駕駛直到輾過她的身體才驚覺情況不對，立刻停車下車查看情況，看到她一動也不動躺在路上，嚇得趕緊打電話報警。

▲▼女子倒臥路中遭小黃不慎輾過，拖鞋及衣物散落路面，女子送醫不治。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲警方調查，吳女酒測值為0.54毫克，肇事駕駛酒測值為零，肇事原因釐清。（圖／吉安警分局提供）

警消趕到後，發現吳女全身有多處擦挫傷，且已失去生命跡象，送醫搶救1小時仍傷重不治，經抽血測得其酒測值為0.54毫克，至於肇事計程車的39歲周姓駕駛，經酒測後酒測值為零，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

死者的鄰居透露，吳女是一名單親媽媽，獨自撫養3位孩子，最小的女兒剛滿2歲，平常經濟情況不佳，卻仍經常外出喝酒。如今吳女酒後路倒，意外被車輛輾斃，留下3個孩子，讓一個家庭破碎。

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