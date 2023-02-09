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印尼發生規模5.1地震！海上咖啡廳「沒入海中」4女死亡

記者鄒鎮宇／綜合報導

印尼巴布亞省（Papua）9日下午1時28分發生規模5.1地震，震央位於首府查亞普拉（Jayapura）西南方1公里處，深度22公里。當地一間水上餐廳倒塌，建築直接沉入海中，導致4名女子逃生不及死亡。

▲▼印尼發生規模5.1地震！海上咖啡廳「沒入海中」4女死亡。（圖／翻攝推特）

▲印尼9日發生規模5.1地震，詳細死傷仍未知。（圖／翻攝推特）

據美國地質調查所（US Geological Survey）數據指出，查亞普拉西南方9日下午1時28分發生規模5.1地震，地震深度22公里。另外，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，該起地震規模5.2，地震深度僅10公里。

綜合外媒報導，地震發生當下，許多人紛紛逃出家中、店面，而查亞普拉一間水上餐廳承受不了地震的搖晃，直接倒塌、沒入海中，店內4名女子逃生不及，遺體在廢墟中被發現。

一名30歲民眾（Putri Kurita）向《法新社》表示，地震當下他正在吃午餐，沒想到突然天搖地動，地震還越搖越大，讓他立刻逃出餐廳，擔心餐廳會因地震而倒塌。

據悉，該起地震造成的傷亡目前仍未有明確數字。

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