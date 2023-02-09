少女險遭「4名15歲少年」聯手性侵！　雙手被捆綁壓制

▲福井縣4名男國中生因強制性侵女學生未遂遭到逮捕。（示意圖／取自Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本福井縣警方9日依性侵未成年少女未遂嫌疑，逮捕4名年僅15歲的男國中生，而這也是福井縣自2019年來首次逮捕國中生。警方表示，4人為共犯，因湮滅證據的可能性極高，考量到事件的嚴重性，因此才會盡早將4人逮捕。據悉，4名嫌犯與被害少女曾經見過面，不過由於全案仍在調查中，因此並未公佈與被害人間的關係。

根據《福井電視台》報導，這4名遭逮的15歲嫌犯目前就讀於國中3年級，他們2月初在其中一人的家中，將10多歲的被害少女雙手綑綁，並企圖聯合性侵對方。少女嚇得出聲制止，並奮力抵抗，才逃過一劫，且並未受傷。

事發當日，被害人隨即向父母告知受害一事，並在父母的陪伴下，前往警察署報案。警方接獲報案後，隨即展開搜查，並在9日上午確定4人嫌疑，將4人逮捕到案。

警方指出，由於4人屬於共犯，因此湮滅證據的可能性極高，為了避免關鍵證據被破壞，並考慮到這起事件的嚴重性，因此決定盡早逮捕嫌犯。

據悉，4名涉案的國中生與被害少女雖然曾經見過面，但是由於警方已經介入調查，因此並未公佈5人的關係以及4名嫌犯是否坦承犯行。

這也是福井縣自2019年1月依持有大麻嫌疑逮捕一名15歲的男學生後，首次逮捕國中生。