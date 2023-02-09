淒美愛情電影《鐵達尼號》2／10重映！回味前先知道8個有關的趣味軼事

▲經典電影《鐵達尼號》即將在情人節檔期重映，勾起許多人觀影回憶。（圖／二十世紀影業提供）

記者張芳瑜／綜合報導

由名導詹姆斯卡麥隆執導的賣座電影《鐵達尼號》距離首映已經過了25年，以鐵達尼號撞擊冰山沉船的真實事件改編而成，電影中傑克跟蘿絲淒美的愛情故事至今仍是許多影迷心中的經典，飾演男女主角的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和凱特溫絲蕾（Kate Winslet）更是憑藉精湛演出，成為好萊塢炙手可熱的人氣巨星，今年2023年觀眾們有福了，2/10（五）情人節檔期將能看到IMAX重映版，在進戲院重溫當年的感動之前，不妨先看看《BRIGHT SIDE》整理的8件關於《鐵達尼號》有趣的奇聞軼事吧。

1、三等艙旅客共用2個浴缸

鐵達尼號號稱是當時史上最豪華的郵輪，因此三等艙的住宿條件比其他船隻來得更好，但儘管如此，乘客的生活條件還是有許多不便之處，例如據美國廣播公司新聞報導，約700至1000名三等艙乘客只能共用2個浴缸。

2、鐵達尼號上的奶酪還可以吃

發現鐵達尼號殘骸時，多年前隨著般隻沉沒的大部分食物都已經分解，但根據Holger W. Jannasch表示，將牛奶或乳清轉化為奶酪的微生物降解作用會產生高酸性或高鹼性條件，這兩種都有助保護高蛋白質食品不會進一步變質，如果又一直都儲藏在盒子裡，可能有機會維持很長一段時間不壞掉。

▲圖為鐵達尼號沉沒後被發現的殘骸。（圖／CFP）

3、影集《權力遊戲》在建造鐵達尼號的船廠拍攝

鐵達尼號是在北愛爾蘭貝爾法斯特的哈蘭德和沃爾夫造船廠建造而成，而全球知名影集《權力遊戲》主要在北愛爾蘭的多個地點拍攝，其中就包含了貝爾法斯特的Paint Hall Studios，這個工作室是由前造船廠和工業園區改造成的電視和電影製作場區。

4、Navratil兄弟的故事

鐵達尼號的乘客中有一對被父親強行帶上船的小兄弟Michel和Edmond Navratil，本來打算在美國展開新生活的他們碰上了沉船悲劇，但當時只有2歲和4歲的兄弟倆很幸運地成了倖存者，而更幸運的是，他們的母親因為在報紙上看到了孩子的照片因而團聚。

5、與死神擦身2次的女子

Violet Constance Jessop是遠洋客輪的服務人員，同時也是一名護士。她曾搭上鐵達尼號但倖免於沉沒事件，1911年皇家郵輪奧林匹克號與英國皇家海軍霍克號海軍艦艇相撞，Violet也親身經歷此事件並且險些喪命，不過最終她還是活了下來，成為了兩次船難的歷史見證者。

6、疑似鐵達尼號悲劇的預言書

在鐵達尼號沉沒之前，有兩本神秘的書籍即預言了這場災難，第一本書是著名的調查記者WT Stead於1886年撰寫，講述了一艘遠洋客輪撞上冰山沉沒導致許多人喪生的故事；另一本為Thomas Andrews所著、在1912年鐵達尼號首航前幾個月出版。兩本書與真實發生的鐵達尼號沉船事件有著驚人的相似之處，包括船名、大小、救生艇不足以及導致災難發生（撞上冰山）的原因，讓不少人相信這是預言而非巧合。

▲鐵達尼號沉沒主因是撞上冰山。圖為電影《鐵達尼號》劇照。（圖／二十世紀影業提供）

7、傑克跟蘿絲只有一人能活

電影《鐵達尼號》劇情中，最後傑克為了救活愛人蘿絲，把木頭浮板讓給蘿絲，自己則因為泡在冰冷海水中失溫而死，讓眾多影迷心痛不捨，紛紛針對這個情節討論，想辦法要「救活傑克」，導演詹姆斯卡麥隆為此安排了演員重現場景，試驗傑克如果也爬上浮板是否能活下來，但最終結論是「只有一個人可以生存」，而詹姆斯卡麥隆強調為了張顯愛情，傑克的死是必然的。

8、會有第二艘鐵達尼號

為了紀念鐵達尼號沉沒一百週年（1912年-2012年），澳大利亞礦業大享克萊夫帕爾默（Clive Palmer）與中國南京的長航重工金陵船廠準備合作建造，以1：1的比例復原鐵達尼號外觀和設施的豪華郵輪「鐵達尼號II」，當然會採用現代化的導航和安全裝置，希望這艘船實現原版從未完成的橫跨大西洋航行，據傳原訂於2022年進行首航，然而去年並沒有動靜，可能要再等等了。