黃金72小時已過！救援隊「廢墟拉出一家3口」激動拍手：還有奇蹟

3 kişilik aile 73 saat sonra kurtarıldı.



Kahramanmaraş'ta Bağış çifti 5 yaşındaki çocuklarıyla enkazdan çıkarıldı: Kimse bu iyiliğin karşılığını ödeyemez…https://t.co/L8ZJ1GJgS8 pic.twitter.com/rkIXmHVBUd — TRT HABER (@trthaber) February 9, 2023

記者葉睿涵／綜合報導

土耳其與敘利亞接壤邊境6日爆發規模7.8地震，如今救援的「黃金72小時」已過，發現倖存者的希望越來越渺茫，也意味著兩國目前合計逾1.6萬的死亡人數將再次攀升。不過，卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）某個廢墟卻在第73小時傳來好消息，救援隊在一陣掌聲中救出包含一名兒童的一家三口，為救援工作注入了一劑強心針。

▲土耳其救援隊在黃金72小時後救出一家3口，下同。（圖／翻攝自推特）

據土耳其媒體報導，土耳其救援部隊在災後第73小時，從一座倒塌7層樓建築的殘垣中聽見求救聲，於是緊急派出2支分隊在該地開挖。經過長期的努力後，救援人員終於平安地將受困瓦礫超過70個小時的一家三口救出，他們分別是55歲的阿里（Ali）、40歲的妻子澤拉爾（Zelal），以及2人年僅5歲的女兒米爾（Mir Berzan）。

阿里一家三口從廢墟中被救出後，現場立刻響起了一陣熱烈的掌聲，這不僅是所有在場人士對阿里一家死裡逃生的祝福，也是對救援部隊的感謝和打氣，而這起奇蹟同時也為救援部隊注入一劑強心針，讓他們更有信心與動力，繼續在現場搜尋其他的倖存者。

阿里表示，他們一家被困在瓦礫的70個小時裡，曾一度感到非常絕望，甚至還認為自己已被上帝放棄，「無論如何，我很感謝所有參與救援工作的人，沒有他們的話我們就不會得救，沒有人能報答他們，他們拯救了所有人的命，我真的十分感謝，上帝保佑他們」。