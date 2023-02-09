困51小時被抱出！5歲妹皺眉喊「可是我很重…」　救難隊全笑了

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其世紀強震至今造成土敘2國逾1.6萬人喪命，救難工作分秒必爭。一名年僅5歲的女童受困51小時後從一片廢墟中脫困，被救難人員抱起時開口第一句話竟是「可是我很重」，天真的童言童語令人覺得可愛又鼻酸。

▲ 5歲女童脫困，第一句話讓救難隊忍不住笑了。（圖／翻攝自TRT Haber）

根據土耳其TRT Haber，重災區哈泰省（Hatay）5歲女童艾拉（Serap Ela）受困51小時後獲救，畫面可見約4名救難人員將她從瓦礫堆中拉起，抱著她接力傳出，沒想到另一名隊員正要接手時，微皺著眉頭的艾拉就開口說道，「可是我很重喔」，表情似乎很是擔心。

艾拉短短一句話令救難隊員都忍不住莞爾，一片斷垣殘壁之中傳出笑聲。她可愛的反應也吸引許多網友目光，紛紛留言表示，「喜歡她的精神、忍耐力和幽默感」、「妳是個小天使，一點都不重」、「謝謝救難人員」、「祝福她和救難隊」、「51個小時！這絕對是個奇蹟，可憐的孩子」。

6日凌晨的規模7.8強震和一連串餘震已奪走逾1.6萬條人命，土耳其死亡人數攀升至1萬2873人，敘利亞則有3162人，合計至少1萬6035人罹難，且仍有可能大幅上升。土耳其總統艾爾段8日視察急救中心及哈泰省等災區救援工作，預計9日將前往南部加濟安泰普等地勘災。