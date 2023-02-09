瓦礫中「肉身護女」29小時！3歲女童撿回一命　勇父送院後卻斷氣

▲3歲的米蘭在父親的保護下，幸運撿回一命。（圖／翻攝自TRT Haber）

記者王佩翊／編譯

土耳其與敘利亞6日發生規模7.8的強烈地震，位於土耳其的一個四口家庭同樣遇難，然而英勇的父親在瓦礫堆中仍以肉身緊緊保護住懷中的3歲女兒。兩人在被埋了29小時後終於獲救，並被送往醫院治療，但男子卻因傷勢嚴重喪命，讓家屬悲痛不已。而女童則幸運存活，她的姊姊也受到輕傷，而母親則是全身多處骨折，目前仍在治療中。

根據《土耳其廣播電視公司新聞頻道》報導，土耳其一名3歲女童米蘭（Miran Tekeş）在地震發生後，與父親穆罕默德（Mehmet Tekeş）一起被埋在倒塌樓房的瓦礫堆中，受困29小時後才被救難人員救出。女童在8日上午被軍機送往伊斯坦堡接受治療。

▲穆罕默德肉身護女，但最終仍在醫院身亡。（圖／翻攝自TRT Haber）



救難人員發現，父親為了不讓女童受傷，用肉身擋住了倒塌的瓦礫，將女兒緊緊地擁在懷中。穆罕默德被救出時，傷勢嚴重，因此隨即被送往附近醫院治療，但是仍不幸地在數個小時後死亡。穆罕默德的妻子也在地震中受傷，她的腰部多處骨折，目前仍在接受治療。而5歲的大女兒則是幸運地只受到輕傷，情況穩定。

4人的親戚聽聞消息，隨即趕到米蘭被送往的醫院，怎知卻聽到穆罕默德罹難的消息。她說，她在醫院親眼看到了米蘭，也和醫師討論過病情，米蘭的情況十分穩定。而談到罹難的穆罕默德，她表示，「他的兩隻手臂承受了重物超過29小時，他的心臟在手術過程中停止了，我們失去了他，非常痛苦。」