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媽朝爸開槍！幼兒園女童「地獄作文」揭露恐怖家暴　師嚇壞報警

▲▼幼兒園女童作文寫「媽媽朝爸爸開槍」！老師嚇壞報警　28歲母遭逮。（圖／Shelby County Sheriff`s Office）

▲女童在作文中揭露母親持槍家暴的事實。（圖／Shelby County Sheriff`s Office）

記者王佩翊／編譯

美國田納西州一名就讀幼兒園的女童日前在課堂上寫了一篇作文，文中卻寫道，「因為爸爸抽太多菸，於是媽媽從床底掏出一把槍，朝爸爸開了3槍。」由於女童實在寫得太過生動，幼兒園老師隨即通報警方，而警察也立刻趕往女童家中並逮捕這名母親。對於相關指控，嫌犯也坦承，自己的確曾多次在孩子面前朝丈夫開槍。

根據《紐約郵報》報導，28歲的凱德拉（Kaydra Johnson）與丈夫共同育有4個孩子，然而日前她的其中一名女兒在幼兒園時，生動地描寫了一篇含有家暴內容的作文，引起老師注意，並隨即報警。

凱德拉的女兒寫道，「媽媽和爸爸打了一架。媽媽叫他出去，因為他抽了太多菸，結果爸爸打了媽媽的眼睛。媽媽氣得說，『看看你做的好事！』隨後從床底掏出一把槍。當時我在客廳裡，我的姊妹們和哥哥也在房間裡。媽媽朝爸爸開了3槍，子彈打在牆壁上，媽媽叫他睡在車上，不要再回來了，否則會再開槍打他。」

警方接獲校方通報後，便派員前往女童家中查看，沒想到卻看到凱德拉被鎖在自家門外，而屋內則只有她1歲和4歲的孩子獨自待在家中。警方隨後強行將門撬開，並檢查孩子的情況，所幸並未受傷。警方隨後也發現臥室與走廊的牆上有數個明顯的彈孔，與凱德拉女兒作文中的內容不謀而合。

凱德拉隨後坦承，自己曾經向丈夫開槍超過2次，但她強調，那是因為丈夫在未經她允許的情況下進入家中，甚至還拿吸塵器打她。警方的確也發現凱德拉的右眼有瘀青和傷口。

凱德拉表示，當她朝丈夫開槍時，有3個孩子在沙發上，另一個孩子則在浴室內，而她的丈夫並沒有受傷。警方隨後從家中搜出了2把槍，並逮捕凱德拉，而她的4名孩子則已經獲得安置。

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