強震帶走未婚妻「原計劃4月結婚」　土耳其男淚訴：現只能蓋白布

▲土耳其男子難過地坐在未婚妻遺體旁。（圖／翻攝自YouTube／路透社）



實習記者林郁婷／綜合報導

土耳其發生規模7.8地震，至今奪走超過1.2萬人性命，其中卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）地區出現令人鼻酸的一幕，一名男子卡亞（Yunus Emre Kaya）坐在未婚妻遺體旁，兩人原本即將在4月結婚，沒想到突如其來的災難讓他們天人永隔，如今他只能親手為心愛的女孩蓋上白布。

根據《路透社》報導，今年24歲的卡亞是名紡織廠工人，原本和未婚妻古爾辛（Gulcin）計劃在4月結婚，然而強震卻早一步發生，甚至帶走了古爾辛的生命。卡亞回憶地震當時情況，他和家人正在家中睡覺，突然感覺「房子好像要爆炸一樣」，於是先趕緊將媽媽帶到街上，接著花10分鐘跑到古爾辛家。

卡亞表示，他跑到時，古爾辛家早已成了廢墟，看到有人被壓在下面，不停傳出尖叫聲，後來得知古爾辛和妹妹都死亡了，直到2天後才看到遺體，他只能邊哭邊拉開屍袋，見未婚妻最後一面。

卡亞難過表示，「我們原定今年4月結婚，我本來要幫她披上婚紗，但現在我只能給她蓋上白布」，他形容現在的感受，「想像一下，有人綁住你的手腳、你無法起身、沒有食物、沒有水、沒有空氣，這就是我現在的感覺，就像行屍走肉一樣。」

卡亞也透露，其實兩人最初計劃去年9月結婚，但由於古爾辛的父親在國外無法回來，只好將時間往後延遲，「現在我唯一的希望是，古爾辛和她的妹妹都不會感到任何痛苦。」