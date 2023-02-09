梨泰院踩踏159人慘死！　南韓國會通過「彈劾部長」議案

▲南韓行政安全部長李祥敏。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

首爾梨泰院去年10月底爆發萬聖節踩踏慘劇，最終導致159人不幸喪生，其中管轄警察單位的南韓行政安全部長李祥敏被外界認為瀆職，且悲劇發生後多次失言、拒絕為此事擔起責任請辭。為此，南韓國會昨（8）日下午以179票通過其彈劾案，今（9）日彈劾案送交憲法裁判所審理，180天以內必須給出最終結論。

根據《韓聯社》，李祥敏（이상민）為南韓行政安全部長兼國務委員，隨著最大在野黨共同民主黨推動彈劾提案，並由正義黨、基本所得黨共同參與，在這場不記名投票，來自3大在野黨的國會議員大部分投下贊成票，共有179票贊成、109票反對、5票無效，李祥敏成為南韓75年憲政史上首次遭到國會發起彈劾案成功的國務委員。

國會通過國務委員彈劾案的先決條件，須由3分之1的國會在籍議員共同提議，且須投下過半數（150席）的贊成票。

對此，執政黨國民力量旋即表態反對；至於總統辦公室高層則表示，「此舉是拋棄議會主義的展現！將會在國會議政史上留下令人羞恥的汙點。」

報導指出，在由國會發起的李祥敏彈劾案成功通過後，已於9日送交憲法裁判所（憲法法庭）審理，由於必須避免中央政府部門長官職缺閒置太久的情況，因此憲法裁判所必須在180天內給出結論。

據悉，關於南韓前總統盧武鉉的彈劾案，憲法裁判所在64天內做出決斷，當時判定盧武鉉並不具備遭彈劾的合理事由；至於前總統朴槿惠的彈劾案，則在92天內予以通過罷免。