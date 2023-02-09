敘女童受困瓦礫地獄！無助雙眼擊碎人心　「白頭盔」跪地唱兒歌安撫

記者葉睿涵／綜合報導

土耳其南部接近敘利亞的邊境6日爆發百年強震，至今已造成土耳其1萬2873人死亡、敘利亞3162人死亡，兩國合計共1萬6035人喪命。強震發生後，敘利亞民防組織「白頭盔」迅速趕至災難現場，穿梭於廢墟之中，不顧物資短缺，徒手將土石挖開，致力要將倖存者從瓦礫下救出。

最近網上流出一段現場畫面，可見「白頭盔」7日在伊德利卜（Idlib）災區救援時，突然發現有一名身穿紅黑線條的小女孩被困在了瓦礫之下。雖然小女孩的意識還算清楚，但她有半邊身體無法動彈，睜大的雙眼寫滿無助與恐懼，在救援人員的頭燈照耀下一覽無遺。

為了讓女孩保持清醒，「白頭盔」的救援人員一次又一次地叫著她的名字「Sham」，還不時與她對談，有人甚至還為了安慰小女孩，不惜跪在滿是塵土的廢墟之中，溫柔地唱歌給她聽，只為了在這地獄般的場景中，分散小女孩的注意力，而女童也乖巧地對救援人員回唱。

▲敘利亞小女孩Sham被困瓦礫堆，民防組織「白頭盔」的救援人員輕聲唱歌安慰她的畫面引人淚目。（圖／翻攝自推特）

這段影片在網上曝光後，瞬間吸引了逾萬網友觀看，不少人也被「白頭盔」的善行吸引，紛紛留言表示「這真的太感人了」、「我雖然聽不懂阿拉伯文，但我相信你們不止救了小女孩的命，也拯救了她的靈魂」、「小女孩居然懂事地不吵不鬧，這真的太讓人心碎了」。

在敘利亞救援中貢獻良多的民防組織「白頭盔」，其實早在2013年就已經成立。當時，烽火連天的敘利亞常年處於內戰之中，因此「白頭盔」經常出入於武裝區域，專門營救那些慘遭戰火攻擊的平民。由於這群志願者出任務時一定會帶著白色頭盔，因此他們也被人稱為「白盔隊」。