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馬航MH17遭擊落　國際調查：「強烈跡象」普丁批准供應飛彈

▲▼ 馬來西亞航空公司MH17班機2014年在烏克蘭上空遭到飛彈擊落，機上298人全數罹難。（圖／路透）

▲馬航MH17班機殘骸。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞航空公司MH17班機2014年在烏克蘭上空遭到飛彈擊落，機上298人全數罹難。國際調查小組8日說，有強烈跡象顯示，當初的肇事飛彈是由俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）批准，並把飛彈提供給烏克蘭親俄份子。

綜合法新社、衛報報導，馬航MH17班機2014年7月飛越烏克蘭東部上空時，被一枚俄羅斯製造的地對空飛彈擊落。荷蘭與澳洲曾於2018年表示，俄羅斯應該對這起事件負起責任；在這之前，調查人員指出，由莫斯科支持的頓內茨克人民共和國分裂份子所使用的山毛櫸飛彈發射系統（Buk TELAR），來自俄羅斯一處軍事基地。

此國際調查小組由荷蘭、澳洲、馬來西亞、比利時、烏克蘭專家組成，依據小組8日的報告，有強烈跡象顯示，決定向頓內茨克人民共和國供應山毛櫸飛彈發射系統，或是提供射程更遠、更重型的防空系統，都是在總統層級決定的。

調查人員稱，依據攔截俄國高官與親俄分離派的通話，兩方曾討論到提供重型防空系統的決定。就在MH17被擊落前一個月，普丁與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）2014年6月批准向親俄派提供更重型防空系統的請求。

這份報告也稱，已收集到大量證據，顯示克里姆林宮對頓內茨克人民共和國擁有全面控制權。

不過調查人員也說，儘管有強烈跡象，但這些並不足以起訴普丁，因為並未達到完整、具決定性證據的高標準門檻，且加上普丁為國家元首，享有豁免權，在任何情況下，皆不受國際法起訴。

荷蘭檢察官波茨萊爾（Digna van Boetzelaer）指出，在沒有俄羅斯配合合作的狀態下，調查已經到了極限，所有線索窮盡。俄羅斯始終否認涉入MH17民航客機遭擊落事件，拒絕配合國際調查。去年11月，荷蘭一間法庭判處2名俄羅斯人與1名烏克蘭人謀殺罪名成立。

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