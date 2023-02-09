孕媽「瓦礫堆中餵母乳」守護女兒！熬56小時終脫困　爸爸當場爆哭

▲ 女童靠著媽媽餵母乳存活，獲救回到家人身邊。（圖／翻攝自TRT Haber）

記者陳宛貞／綜合外電報導

規模7.8的世紀強震至今在土耳其及敘利亞造成逾1.6萬人死亡，來自全球各國的救難隊正與時間賽跑。一對母女受困瓦礫堆長達56小時，期間全靠母親擠母乳餵食，為年幼的女兒補充體力，二人獲救的好消息也令苦苦等待的父親流下眼淚。

綜合當地媒體TRT Haber及Hurriyet，卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaraş）一名僅1歲半的女童受困建築殘骸56小後獲救，期間多虧有孕在身的母親餵食母乳，才能健康存活。焦急等待的父親開心接過女兒，而他的妻子據報也在不久後脫困，這才一家團圓。

據報救難隊當時在公寓殘骸中尋找生還者，突然聽見微弱的聲音，馬上開始清除聲音來源處的瓦礫，接著率先發現女童。畫面中可見在黑暗的瓦礫堆中，一名救難人員抱著女童，將她交給前方另一名隊員後繼續挺進。

Masal bebeğin hamile annesi de enkazdan kurtarıldı.



Kahramanmaraş’ta bir enkaz altında saatler önce iletişim kurulan 4 kişiden dördü de 56 saatin sonunda enkaz altından sağ çıkarıldı.https://t.co/kCLNa7UgpW pic.twitter.com/Vc6sv7Sd9r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2023

另一段畫面則是女童被救出以後，多名隊員小心翼翼抱著她上救護車。較早脫困的女童父親迫不及待想接過女兒，激動地不斷親吻她、露出欣慰微笑，最終忍不住喜極而泣，感人畫面令人振奮。

最新統計顯示，地震在土敘2國造成的死亡人數現已突破1.6萬，土耳其攀升至1萬2873人，敘利亞則有3162人，合計至少1萬6035人罹難，且仍有可能大幅上升，尤其是在敘利亞。各國救難隊正冒著餘震風險，在數千棟倒塌的建築殘骸中搜救，只為搶時間救出生還者。