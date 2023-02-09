抖音滑到「台灣健保卡」　4張證件看傻：漂到海南島了！千人笑瘋

▲陳同學的健保卡真的漂到海南島了。（圖／翻攝抖音＠wong12_6777）



網搜小組／劉維榛報導

健保卡也會出海旅遊了！一名網友爆笑直呼，最近滑到抖音影片時，看到沙灘上擺著台灣健保卡與台北卡，點進影片一看傻眼了，「陳同學，你的證件漂去海南島了！」而撿到的網友也熱心喊話，可以幫寄回台灣，「還需要的話請聯繫！」文章引發千人炸鍋笑虧「健保卡：我是誰我在哪？」

一名男網友在Dcard表示，某天半夜刷抖音視頻時，看到一段影片出現熟悉的台灣健保卡與台北卡，結果好奇點開一看，是真的一位陳姓男同學所遺失，另還有學生卡與超商OPEN POINT集點卡。

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影片中可見，撿到的網友直呼，「陳同學你的證件從台灣沖到海南島來了，看你要不要，要的話可幫寄回去！」

為了再三確認真實性，原PO也在臉書上搜尋，發現撿到的網友本尊在7日發文「臺北市陳X豪同學你的證件掉在海南島萬寧日月灣，還需要的話請聯繫。」對此，原PO也幫推文，「也太神奇了，證件可以跨海漂到中國被撿到！」

▲熱心網友PO在臉書失物招領。（圖／翻攝臉書）



文章曝光後，引來千名網友笑虧，「太好笑了吧！好扯，健保卡：我是誰我在哪」、「應該是整個錢包掉了吧」、「真．個資外流」、「我剛很認真在想藉由海流過去的可能性」、「健保卡：來一趟說走就走的旅行」、「我剛剛搜尋FB，撿到的人長得蠻帥的」、「健保卡都會游泳了我還不會」。