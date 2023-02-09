35人排球校隊「飯店崩垮被活埋」！南下參賽遇強震　拉出2師遺體

▲ 土耳其一支高中排球隊從外地去南部比賽，受困酒店失聯。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其世紀強震至今已逾1.5萬人喪命，大量建築殘骸下仍有許多等待拯救的生命。一支約35人的高中排球校隊近日特地到南部比賽，未料在下榻的飯店遇上這起地震，已經失聯3天，心急如焚的家屬PO出隊員照片對外求助，只求趕緊找回心愛的孩子，但有2名教師已經罹難。

綜合當地《賽普勒斯郵報》及《每日郵報》，這支校隊包括28名學生及老師，一行約35人，來自1974年土耳其入侵後控制的北賽普勒斯沿海城鎮法馬古斯塔（Famagusta）一所高中，幾天前才為比賽前往土耳其南部，地震當下所有人都在此行下榻的阿德亞曼（Adiyaman）市中心İsias HOTEL飯店內。

震後阿德亞曼市中心大部分淪為廢墟，建物被夷為平地，還有成千上萬人受困。8層樓的İsias HOTEL飯店如紙牌般倒下，師生失聯至今第3天，傳出2名教師科努克魯（Pamir Konuklu）及亞庫拉（Ibrahim Yakula）罹難的噩耗，遺體已從瓦礫堆中拉出。

當地救難隊正努力尋找其他失聯的師生，學生家長及民防部隊也搭機前往阿德亞曼，希望早日找到孩子。一名母親焦急表示，「沒有孩子的消息，不管問誰都說沒有小孩從那裡出來。」

來自全球20多國的救難隊投入土耳其境內搜救工作，但這起地震及強烈餘震造成的破壞規模太大，波及範圍太廣，鄰國敘利亞邊境因長久內戰孤立無援的地區也還有許多人正等待救援，但受嚴寒天氣影響，找到倖存者的希望恐怕隨時間愈來愈渺茫。