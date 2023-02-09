快訊／強震破萬死　吳釗燮致哀：台灣堅定支持土耳其

▲吳釗燮赴土耳其駐台貿易辦事處弔唁因強震不幸罹難的土國民眾 。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其與敘利亞6日遭遇百年大震，死亡人數不斷攀升，兩國總計死亡人數逾萬人，外交部長吳釗燮9日上午親赴土耳其駐台貿易辦事處，代表我國政府及人民再次向土國駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）表達慰問，並在弔唁簿親筆寫下：「本人謹對土耳其強震受難者及家屬表達誠摯的哀悼與慰問，值此傷痛的時刻，台灣將堅定支持土耳其。土耳其加油！」等語。

外交部說明，貝定可對我國政府第一時間派遣台灣國際搜救隊馳援土國的義舉，並提供200萬美元（約新台幣6014萬元）援款，以及台灣民眾與企業組織踴躍捐輸的善行表達由衷感謝。

外交部表示，目前我國政府派遣兩梯次共130名搜救隊員及5隻搜救犬均已抵達土耳其，並由我國駐土耳其代表黃志揚及同仁陪同，陸續挺進災區阿德亞曼（Adıyaman）省投入搜救工作。

外交部表示，土耳其政府為加速救災工作，宣布南部10省進入緊急狀態，為期3個月，外交部再次呼籲旅居當地或正在土耳其商旅的國人持續提高警覺，以維護自身安全，並注意隨時可能發生的餘震。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以取得必要協助。