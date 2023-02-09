瓦礫中挖出「出生20天嬰兒」　瘦弱男嬰獨自活埋60小時奇蹟獲救

▲男嬰活埋60小時獲救。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

土耳其與敘利亞發生強震，目前死亡人數已超過15,000人，搜救人員在土耳其南部哈塔伊省(Hatay)廢墟中搶救出一名僅出生20天的嬰兒，該名嬰兒被活埋長達60小時，緊急送醫後健康情況良好。

土耳其6日在數小時內接連發生規模7.8與7.5強震，造成當地數千棟建築物瞬間倒塌，許多民眾受困在廢墟中動彈不得，隨著黃金救援時間逐漸流逝，搜救人員已連續多天展開救援行動，還有許多志工加入徒手挖磚塊，希望能幫助救出更多生還者。

有搜救人員在哈塔伊省傳來好消息，他們成功從瓦礫中挖出僅出生20天的嬰兒克瑞姆(Kerem Ağırtaş)。從現場圖片中可看到，剛出生的克瑞姆身上沒有穿著衣物，瘦弱的他全身是傷，被搜救人員救出後立即蓋上毯子取暖，後來緊急送醫。

克瑞姆送醫接受治療後情況良好，然而目前無法得知他的家人是否生還。最新資料顯示，強震造成土耳其至少12,391人死亡，敘利亞至少2,992人死亡，使得目前總死亡人數超過15,000人。專家預估，由於地震發生時許多人正在睡夢中來不及逃，有可能死亡人數還會再繼續增加。

▼搜救人員立即把嬰兒送醫。（圖／路透社）