生命奇蹟！搜救隊狂挖廢墟「一次救出16嬰」　總統急派專機接人

記者葉睿涵／綜合報導

土耳其與敘利亞接壤地帶6日發生規模7.8的極淺層強震，兩國合計死亡人數超過1.5萬人。在救援黃金72小時將屆之際，土耳其急救部隊現已在南部卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）瓦礫下救出16名嬰兒，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也下令以總統專機將這16名倖存嫩嬰接到首都安卡拉治療。

據《每日郵報》報導，土耳其在發生地震之時正值寒冬，當地的氣溫目前只有攝氏4度，加上邊境兩側的城市如今已成為密密麻麻的廢墟，搜救部隊不得不頂著寒冬與時間賽跑，馬不停蹄地在瓦礫堆中尋找生還者。幸運的是，經過數十小時緊急搜尋後，他們終於在震區不同地方發現了16名幸運存活的嬰兒。

這16名倖存嬰兒被救出後，家庭和社會服務部立刻動用總統專機，將他們全數送到位於首都安卡拉的埃特里克市立醫院（Etlik）治療。現場照片顯示，救援人員在寒風中將嬰兒包裹在毯子裡抱在懷中，小心翼翼地送上機。或許是溫暖的懷抱讓嬰兒們感受到了安全感，他們之中有不少人都安靜地睡著了。

據悉，這些嬰兒都沒有受到傷害，而家庭和社會服務部也將為他們提供臨時庇護。報導稱，這16名嬰兒中有2人是救援人員在廢墟之中所救出，這意味著當局至今尚未確認2人的身份，而剩餘的14名嬰兒則是大地震時在卡赫拉曼馬拉什醫院接受治療的小病患，不過當局至今還無法與他們的家人取得聯繫。

美國地質調查局（USGS）資料顯示，土耳其在強震爆發後發生了逾百次的地震和餘震，單只土耳其本國就有至少1萬2391人死亡，全球有多個國家派出了救援部隊到當地協助搜救。土耳其總統艾爾段也下令總統專機隨時待命，以便醫療團隊可隨時調度班機運送人力和援助物資到災區，或是運送重傷人員到安卡拉接受治療。

▲土耳其地震最近傳來好消息，搜救部隊一次救出16名嬰兒，並已用總統專機將他們送到安卡拉救治，下同。（圖／CFP）