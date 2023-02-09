　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

生命奇蹟！搜救隊狂挖廢墟「一次救出16嬰」　總統急派專機接人

記者葉睿涵／綜合報導

土耳其與敘利亞接壤地帶6日發生規模7.8的極淺層強震，兩國合計死亡人數超過1.5萬人。在救援黃金72小時將屆之際，土耳其急救部隊現已在南部卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）瓦礫下救出16名嬰兒，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也下令以總統專機將這16名倖存嫩嬰接到首都安卡拉治療。

據《每日郵報》報導，土耳其在發生地震之時正值寒冬，當地的氣溫目前只有攝氏4度，加上邊境兩側的城市如今已成為密密麻麻的廢墟，搜救部隊不得不頂著寒冬與時間賽跑，馬不停蹄地在瓦礫堆中尋找生還者。幸運的是，經過數十小時緊急搜尋後，他們終於在震區不同地方發現了16名幸運存活的嬰兒。

▲▼土耳其地震救出16嬰兒。（圖／CFP）

這16名倖存嬰兒被救出後，家庭和社會服務部立刻動用總統專機，將他們全數送到位於首都安卡拉的埃特里克市立醫院（Etlik）治療。現場照片顯示，救援人員在寒風中將嬰兒包裹在毯子裡抱在懷中，小心翼翼地送上機。或許是溫暖的懷抱讓嬰兒們感受到了安全感，他們之中有不少人都安靜地睡著了。

▲▼土耳其地震救出16嬰兒。（圖／CFP）

據悉，這些嬰兒都沒有受到傷害，而家庭和社會服務部也將為他們提供臨時庇護。報導稱，這16名嬰兒中有2人是救援人員在廢墟之中所救出，這意味著當局至今尚未確認2人的身份，而剩餘的14名嬰兒則是大地震時在卡赫拉曼馬拉什醫院接受治療的小病患，不過當局至今還無法與他們的家人取得聯繫。

▲▼土耳其地震救出16嬰兒。（圖／CFP）

美國地質調查局（USGS）資料顯示，土耳其在強震爆發後發生了逾百次的地震和餘震，單只土耳其本國就有至少1萬2391人死亡，全球有多個國家派出了救援部隊到當地協助搜救。土耳其總統艾爾段也下令總統專機隨時待命，以便醫療團隊可隨時調度班機運送人力和援助物資到災區，或是運送重傷人員到安卡拉接受治療。

▲▼土耳其地震救出16嬰兒。（圖／CFP）

▲土耳其地震最近傳來好消息，搜救部隊一次救出16名嬰兒，並已用總統專機將他們送到安卡拉救治，下同。（圖／CFP）

ET快訊
LIVE／宣布室內免戴口罩！　指揮中心最新說明
台灣隊「就地截肢」搶救土耳其女！　關鍵影片曝光
快訊／高鐵出包了！列車卡苗栗　車廂內突熄燈
馬航MH17遭擊落　國際調查：「強烈跡象」普丁批准供應飛彈
他見一堆職缺「月薪3萬」喊年輕人真可憐！　反被酸：你的問題
「回郭」國民黨？他曝一人是關鍵　「郭柯配」會是民進黨最強勁敵
爆陳建州私邀「暗黑群組」傳謎片！他驚見大咖名單：演藝圈會崩盤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩一家三口甜蜜合照！漂亮二女兒「坐C位」　恐是暗示接班訊號

女校長「裸身服務」陽光體育老師！把校園當摩鐵恩愛　正宮全知情

守住2條生命！9個月孕婦「困70小時獲救」接力抬出　全場感動歡呼

脖子背上全是傷！女網紅陳屍車上「身中11刀」　警逮捕閨蜜到案

日本最快3月中放寬口罩令！　是否戴口罩「交由個人判斷」

「牆壁在眼前裂開」土耳其4寶媽大地震嚇到尖叫　急帶小孩逃命

紐西蘭機師落地印尼秒被劫持！　巴布亞分裂武裝分子宣稱犯案

金正恩罕見攜妻女閱兵！北韓展現強大核武實力　公主是否接班成焦點

困40小時！搜救人員黑暗中挖出「1歲雙胞胎」　奇蹟生還畫面曝光

馬航MH17遭擊落　國際調查：「強烈跡象」普丁批准供應飛彈

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

Sandy生產倒數！吳宗憲曝豪宅裝潢　不怕當惡鄰：樓上就是我！

金正恩一家三口甜蜜合照！漂亮二女兒「坐C位」　恐是暗示接班訊號

女校長「裸身服務」陽光體育老師！把校園當摩鐵恩愛　正宮全知情

守住2條生命！9個月孕婦「困70小時獲救」接力抬出　全場感動歡呼

脖子背上全是傷！女網紅陳屍車上「身中11刀」　警逮捕閨蜜到案

日本最快3月中放寬口罩令！　是否戴口罩「交由個人判斷」

「牆壁在眼前裂開」土耳其4寶媽大地震嚇到尖叫　急帶小孩逃命

紐西蘭機師落地印尼秒被劫持！　巴布亞分裂武裝分子宣稱犯案

金正恩罕見攜妻女閱兵！北韓展現強大核武實力　公主是否接班成焦點

困40小時！搜救人員黑暗中挖出「1歲雙胞胎」　奇蹟生還畫面曝光

馬航MH17遭擊落　國際調查：「強烈跡象」普丁批准供應飛彈

台東2／11起增設長輩疫苗接種站　當天注射有100元禮券

網紅「京城喬姐」被抓了！男扮女裝打卡女浴室…反嗆：進去怎麼了

新北男下注5萬運彩不付錢　「贏了就還」被查出是賴帳慣犯

恐怖畫面曝！台中聯結車鬼切下秒側翻　「大學長」們撞一團

休假遇車禍！護理師潘宜蓁路中緊急CPR　熱心救人褲沾血

應召站驚見阿嬤級「砲房總監」　法官見她還有兒孫要養心軟了

首秀！獨行俠單節41分破紀錄　厄文轟最高24分擊沉快艇

台東國中小校長成長共識營　首次將集體會議移至戶外

吳念真認證：潘孟安還是個男人　「很硬、很小、很有力量」

饗食天堂大直店「熄燈原因」曝光！　業者：會再開新店

體檢被醫生問想當兵的理由？　神回「跟男生洗澡」被驗退XD

國際熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

影片曝！情侶廁所激戰　呻吟聲響遍餐廳

土耳其強震為什麼這麼慘？　建築師曝光原因

媽送特斯拉生日禮物遭女嗆：為何不是賓士

搜救犬「牽手」伴活埋女孩感動網　傻眼真相曝

土耳其強震40秒　國土移動3公尺

震災心碎一幕！父親廢墟中緊牽15歲亡女

重大突破！台灣隊列入聯合國官網

台祈福又捐款　土耳其代表感動到說不出話

瓦礫中挖出出生20天嬰兒　活埋60小時獲救

瓦礫挖出女嬰「臍帶連遺體」　母生下她身亡

正妹Coser脫了　網封新一代南半球女王

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

更多熱門

相關新聞

搜救犬咬玩具被批觀感不佳　領犬員回應

搜救犬咬玩具被批觀感不佳　領犬員回應

土耳其與敘利亞邊境發生規模7.8強震，死傷慘重，各國組織搜救隊前往求助救災，台灣也派出兩批搜救大隊，相隔一日搭機前往災區協助。其中一隻待命搜救犬「Emma」著裝完畢，嘴裡咬著雞腿玩具，目送同伴前往值勤，照片曝光後吸引不少目光，領犬員也特別解釋讓搜救犬咬玩具的原因，霸氣直呼會優先重視狗狗的心情，「如果你要我改，我不會改」。

瓦礫中挖出出生20天嬰兒　活埋60小時獲救

瓦礫中挖出出生20天嬰兒　活埋60小時獲救

土耳其強震逾1.5萬人死亡！　陳建仁、鄭文燦宣布捐1個月薪水

土耳其強震逾1.5萬人死亡！　陳建仁、鄭文燦宣布捐1個月薪水

聯合國搜救隊網站首列台灣　林佳龍：災後50小時救出1名受困者

聯合國搜救隊網站首列台灣　林佳龍：災後50小時救出1名受困者

2男搭捷運「膝蓋互碰」吵起來　冷靜後道歉了

2男搭捷運「膝蓋互碰」吵起來　冷靜後道歉了

關鍵字：

土耳其敘利亞地震影音

讀者迴響

熱門新聞

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

搜救犬咬玩具被批觀感不佳　領犬員回應

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

即／成功嶺陸軍打靶膛炸！1上士右臉燙傷

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面