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金正恩一家三口甜蜜合照！漂亮二女兒「坐C位」　恐是暗示接班訊號

▲▼金正恩帶著妻女出席建軍節慶祝晚宴，合照時金主愛坐在父母中間，美媒推測恐是暗示接班的強烈訊號。（圖／路透）

▲金正恩帶著妻女出席建軍節慶祝晚宴，合照時金主愛坐在父母中間，美媒推測恐是暗示接班的強烈訊號。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）昨（8）日晚間在首都平壤進行建軍節第75周年閱兵儀式，最高領導人金正恩甚至帶上他的寶貝二女兒金主愛一同登上主席台，而前一晚（7日）在一家三口合照中，金主愛甚至坐在「C位」，父親金正恩、母親李雪主分別坐在左右兩側。專家分析，這是金主愛被指定為接班人的強烈訊號。

根據美媒《華盛頓郵報》一則從南韓首爾發出的報導，金正恩、李雪主夫婦倆7日帶著二女兒金主愛（김주애，音譯）拜訪朝鮮人民軍的宿舍，並前往平壤羊角島飯店的慶祝晚宴會場，從北韓官媒釋出的相片來看，坐在貴賓頭桌的金正恩一家三口，金主愛正坐在正中間，而後方則宛如屏風般站滿軍方高層。

該則報導以「金正恩對外釋出強烈訊號，女兒是預定的接班人」為標題，引述專家們的分析。

▲▼金正恩帶著妻女出席建軍節慶祝晚宴，合照時金主愛坐在父母中間，美媒推測恐是暗示接班的強烈訊號。（圖／路透）

報導描述北韓官媒《朝中社》釋出的活動相片，「金正恩夫婦倆的身軀朝向（坐在中間的）金主愛，金主愛則高雅地坐著目視前方。照片的焦點很顯然是金主愛，而非金正恩。年約10至11歲的金主愛坐在象徵著領導人的照片正中間位置。在貴賓桌，軍方最高層們站在金氏家族的後方，擺出開朗的微笑。」

報導分析相片可能帶有的意圖，「當他們走進宴會場，身穿鑲滿勳章夾克的軍方領導人們起身拍手。照片強調，軍方在維持金家正統性上的重要地位。金主愛的髮型能讓人聯想到她的母親李雪主，她穿著一襲黑衣禮裙、以及看似頗為實用的皮鞋。」

美媒報導提到，北韓官媒未曾對外公開過金主愛的確切姓名、年齡等詳細資訊，只稱呼她為金正恩「受到尊敬的女兒」。

該則報導也談到，美國已退役的NBA前職業球星羅德曼（Dennis Rodman）曾經於2013年造訪北韓平壤，並見到名為「主愛」的金正恩二女兒，外界推測金主愛誕生於2013年。

▲▼金正恩帶著妻女出席建軍節慶祝晚宴，合照時金主愛坐在父母中間，美媒推測恐是暗示接班的強烈訊號。（圖／路透）

不過報導也引述南韓專家、世宗研究所統一戰略研究室長鄭成長（정성장）的說法表示，北韓的報導目的恐怕是為了藉此提升金主愛在國內的知名度，至於是否將金主愛視為接班人，恐怕還是「言之過早」。

因為對於從出生起就習慣金家掌權的北韓民眾而言，雖可能接受由第4代繼續世襲統治，但在父權思想盛行的北韓，恐怕難以接受由女性擔任最高統治者。

另外，南韓統一部也表示，雖然目前談到北韓的接班問題恐怕是言之過早，不過不會排除任何可能性，將會持續密切追蹤。

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