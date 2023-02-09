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本世紀最致命地震！土耳其遇3問題　專家揪「鬆餅式坍塌」恐怖後果

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

▲土耳其強震導致超過數萬棟建築物倒塌，被稱為全球本世紀最致命地震。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

土耳其與敘利亞邊界6日大地震後，已有至少1.5萬人死亡。對於這起全球「本世紀最致命地震」的災難原因，美國有線電視新聞網（CNN）報導就列出了時間、天氣、建築等3大致命問題。專家們指出，鬆餅式坍塌可能顯示建築結構缺陷，還警告災後超過72小時倖存機率將變得相當低，寒冬中活命更加不易。

連續3強震

據美國地質調查局（USGS）觀測數據，土耳其6日凌晨4時左右發生本世紀以來最強烈的規模7.8地震，震央位於南部加濟安泰普省城鎮努爾達伊（Nurdagi）以東23公里，震源深度24.1公里。僅過了11分鐘又發生規模6.7餘震，約9個小時後的下午1時24分在最初震央以北95公里處，又爆發一起規模7.5的強震。

為何這次如此致命？

最致命的三大主因是：時間、天氣、建築。這次強震於凌晨來襲，許多人正臥床熟睡，如今正被壓在房屋殘骸下。濕冷的天氣導致隔天7日上午，加濟安泰普省氣溫將下降至攝氏零下4度，敘利亞阿勒坡（Aleppo）省為零下2度，且短期內還會再更冷。零星的陣雨和下雪，讓救援隊更難深入災區，困在廢墟底下、已多日未進食喝水的受困者則面臨體溫過低的風險。

▲▼土耳其地震。（圖／路透）

▲地震工程專家認為，土耳其地震出現「鬆餅式坍塌」極度不利救災，還可能顯示出建築結構問題。（圖／路透）

伊斯坦堡海峽大學（Bogazici University）地震工程教授埃迪克（Mustafa Erdik）指出，「最令人震驚的是倒塌類型，被稱之為『鬆餅式坍塌』，這是我們工程師不願看到的類型。」這類坍塌極難搶救生命，搜救行動不易。他說，雖然土耳其1999年強震後修訂建築法規範了地震標準，但震毀的建築結構通常只有部分坍塌，這次的大面積破壞與夷平卻凸顯了「設計與施工品質不一」的問題，許多老舊建築可能也不耐震。

人們在廢墟下能活多久？

儘管救援極具挑戰，但非營利工程組織「宮本全球救災」主席、結構工程師宮本（Kit Miyamoto）呼籲救援人員不要放棄希望，許多大地震在「數周後」仍有可能找到倖存者。然而，倫敦大學學院災難衛生專家凱爾曼（Ilan Kelman）則認為很少有倖存者能在「災後72小時」過後獲救，「時間永遠是大敵，就像如今的土敘兩國。」失血過多，擠壓重傷，體溫過低，缺乏食物和水，餘震中搖搖欲墜的建築物下面還有受困者都在威脅著生命。

▲▼土耳其地震、土耳其強震、土耳其卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）父親漢瑟（Mesut Hancer）牽著被壓在建築物瓦礫下的15歲已故女兒伊爾瑪克（Irmak）。（圖／CFP）

▲土耳其卡赫拉曼馬拉什省的父親漢瑟（Mesut Hancer）緊牽著被壓在瓦礫下的15歲已故女兒伊爾瑪克（Irmak）。（圖／CFP）

土耳其7.8地震有多大？

CNN氣象學家與惡劣天氣專家麥爾斯（Chad Myers）表示，全球兩個巨大板塊構造──阿拉伯板塊與歐亞板塊，在土耳其東南部地底下形成斷層，板塊接觸並向某一側平移滑動「地球沿著斷層線滑動了約160公里。」板塊水平移動並非垂直，而建築物更不耐橫向來回移動，何況兩波地震都是如此。

地震威力被稱為規模，強度取決於地理、地形與深度，規模每上升一個整數就相當於增加32倍的地震能量。這次土耳其的規模7.8地震，在數百公里外的以色列和黎巴嫩都能感受到。2011年日本311大地震規模為9.1，逾2.2萬人死亡或失蹤；2010年海地的規模7.0地震估計造成22萬至30萬人死亡；2004年印尼蘇門答臘海岸估計規模9.1強震引發海嘯，超過22.7萬人死亡。

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