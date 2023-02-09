姊妹受困62小時奇蹟存活！　他牆上寫「別放棄希望」3天後真的獲救

▲ 加濟安泰普一對姊妹雙雙獲救。（圖／翻攝自TRT Haber）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其世紀強震已奪走1.5萬條人命，斷垣殘壁之下仍有許多民眾被埋。一名女子地震當下遭整塊混凝土砸中，受困62小時後和姊妹2人雙雙奇蹟獲救；還有一名男子在殘骸中寫下「不要放棄希望」鼓勵自己，經過64小時後也幸運獲救，是一片絕望氣氛中振奮人心的好消息。

綜合CNN及當地TRT Haber，受災嚴重的加濟安泰普州（Gaziantep）州長辦公室表示，25歲女子法特瑪（Fatma Demir）和姊妹梅爾夫（Merve）受困一棟倒塌的公寓下方長達62小時，終於在8日脫困。媒體公開的畫面可見她們被抬上擔架、披上毯子，現已送醫治療。

法特瑪也告訴救難隊，地震當下本來還有一名親戚胡斯拉（Husra）和她在一起，「地震發生時，一塊混凝土板砸在我身上，我摔倒在地」，她伸手試圖觸摸胡斯拉，但完全鉤不到她。

▲ 阿科克受困期間在牆上寫下「不要放棄希望」。（圖／翻攝自TRT Haber）

卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaraş）還有一名24歲年輕男子阿科克（Doğan Akkök），在公寓殘骸中受困長達64小時，救援過程中救難隊員緊緊握住他的手，不斷和他聊天，以免他失去意識。

救難隊經過漫長努力才清除瓦礫堆，設法靠近阿科克將他救出。阿科克當時說道，這是他3天以來「第一次看見光」，受困期間更在牆壁上寫下「不要失去希望」鼓勵自己，果真等到重見光明的一刻，已被送上救護車前往醫院治療。