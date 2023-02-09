土耳其強震逾1.5萬人死亡！　海外志工曝救援慘況：人們都在尖叫

▲土耳其南部卡赫拉曼馬拉什省，有人在倒塌的建築物殘骸旁生火取暖。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，加上強烈餘震不斷，據外媒最新統計，目前兩國合計死亡人數已經超過1.5萬人。身在土耳其的以色列醫護人員阿蒂雅斯（Linor Attias）向CNN表示，當地破壞嚴重，望過去全都是倒塌的建築物，但救援人力卻不足，「人們都在尖叫、受苦，孩子們失去父母。」

根據CNN報導，土耳其災難與緊急事務管理局9日上修死亡人數至1萬2391人，敘利亞民防組織「白頭盔」則指出，敘利亞西北部叛軍控制地區有1730人死亡；政府控制地區為1262人死亡。兩國合計死亡人數已達1萬5383人。

以色列醫療人員阿蒂雅斯隨著以志工為主組成的以色列緊急醫療組織「United Hatzalah」前往土耳其南部卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş），她剛協助從廢墟中救出了一名15歲女孩，在場民眾流下喜悅的淚水，但大家沒有時間沉浸或慶祝。

▲土耳其強震加上寒冬，使災情更加嚴重。（圖／路透）

阿蒂雅斯透露，城市破壞情況太嚴重，何況是整個土耳其南部地區，沒有足夠人力協助，即使是已經到達當地的救難人員也缺乏足夠的卡車、燃料將這些援助送往最需要幫助的重災區。她說，除了與時間搶命、營救倖存者外，放眼望去「每一秒」都能看到倒塌的或是正在倒塌的建築物，「人們在尖叫、人們正受苦，孩子們失去了父母，因為正在燒床墊取暖，空氣也難聞，空氣中充滿有毒物質。」

阿蒂雅斯表示，目前人們立即需要的是住所、毯子、衣物、鞋子和食物，但最為亟需的是水和電。她受訪前一天晚上，睡到一半感覺到搖晃，從地震中醒來，她被迫讓自己以救援人員的邏輯性思考各種情況，「因為如果投入感情，我就活不下去了，很難眼睜睜看著一切」。