土耳其強震逾1.2萬人亡！　總統承諾：每戶發放1.6萬元

▲土耳其、敘利亞兩國死傷慘重。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8強震，極淺層強震帶來大量傷亡，目前兩國合計死亡人數已超過1.2萬人，受傷人數更將近5.8萬人。

綜合外電報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）8日指出，目前土耳其遇難人數上升至9057人，約5.3萬人受傷；敘利亞民防組織與政府統計顯示，敘利亞也增加至2992人死亡、5108人受傷，兩國總計1萬2049死。

艾爾段災後首次進入災區視察並現場承諾，會向受害者提供經濟援助，並表示政府將提供飯店床位，幫助因地震而無家可歸的人，「我們的公民不需要擔心；我們永遠不會讓他們無家可歸。」

▲土耳其總統艾爾段視察地震重災區。（圖／翻攝自推特／@tcbestepe）

艾爾段還宣布，計劃向「每個家庭」發放1萬土耳其里拉（約新台幣1.6萬元）的援助款。但目前尚不清楚究竟誰有資格獲得援助款。

地震發生後，許多對於土耳其政府與艾爾段的批評開始出現，包括救災不利、前進災區進度緩慢，讓無家可歸的人民在寒冬中孤立無援。對此，艾爾段回應如此重災一定會出現各種短缺，「情況很明顯，要準備好應對這樣的災難是不可能的。」