　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹Coser脫了「大G溢出比基尼」　網封新一代南半球女王

▲▼日本coser蒼貓いな。（圖／翻攝IG／inacoscos）

▲日本coser蒼貓いな。（圖／翻攝IG／inacoscos，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

成功轉戰寫真界的日本coser蒼貓いな，日前推出第二部寫真DVD，最新造型露出「大G南半球」，被譽為是新一代南半球女王。

▲▼日本coser蒼貓いな。（圖／翻攝IG／inacoscos）

▲▼日本coser蒼貓いな。（圖／翻攝IG／inacoscos）

從蒼貓いな的IG中可以看到，她在這次寫真集中收錄的部分造型，其中一套比基尼大秀南半球，被網友熱烈討論。

▲▼日本coser蒼貓いな。（圖／翻攝IG／inacoscos）

▲▼日本coser蒼貓いな。（圖／翻攝IG／inacoscos）

有人大讚蒼貓いな已經從一般寫真女模晉升成「南半球女王」，也有人認為這次寫真集造型風格成熟，跟之前cosplay的風格大為不同，獲得粉絲一致好評。

▲▼日本coser蒼貓いな。（圖／翻攝IG／inacoscos）

▲▼日本coser蒼貓いな。（圖／翻攝IG／inacoscos）

ET快訊
明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝
「台灣隊」聽微弱聲音！　5小時救出土耳其女
重大突破！　「台灣隊」前進土耳其正式列入聯合國官網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

靠特斯拉狂賺1500億！大金主加碼30億投資推特　估3倍報酬

正妹Coser脫了「大G溢出比基尼」　網封新一代南半球女王

白宮：持續協助台灣防禦　美中衝突非不可避免

批間諜氣球入侵　美國防部：證明中國是進逼挑戰

科技股領跌　美股收黑207點、台積電ADR跌0.29%

影片曝！情侶廁所激戰「超浪呻吟聲」響遍餐廳　店員傻眼

白宮：中國具有「全球性間諜氣球」　艦隊遍布五大洲

強震後30名親人全失聯！　敘利亞男慟：整個家都不見了

英國傳提供烏克蘭戰機　首相蘇納克回應了

媽送「特斯拉+4.8萬現金」生日禮物！16歲女竟怒嗆：為何不是賓士

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

動員10人扛170公斤邯鄲爺　他為老闆祈福！喊明年再來

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

靠特斯拉狂賺1500億！大金主加碼30億投資推特　估3倍報酬

正妹Coser脫了「大G溢出比基尼」　網封新一代南半球女王

白宮：持續協助台灣防禦　美中衝突非不可避免

批間諜氣球入侵　美國防部：證明中國是進逼挑戰

科技股領跌　美股收黑207點、台積電ADR跌0.29%

影片曝！情侶廁所激戰「超浪呻吟聲」響遍餐廳　店員傻眼

白宮：中國具有「全球性間諜氣球」　艦隊遍布五大洲

強震後30名親人全失聯！　敘利亞男慟：整個家都不見了

英國傳提供烏克蘭戰機　首相蘇納克回應了

媽送「特斯拉+4.8萬現金」生日禮物！16歲女竟怒嗆：為何不是賓士

42歲孫淑媚太凍齡！　親揭保養秘方「竟拿食用油直接擦臉」

肯驛旅遊結合星宇航空與沖繩海麗克蘭尼酒店　推星海之戀4日遊

撩到心癢！12星座男「最禁不起的誘惑」　辣妹一摸…他扛不住了

靠特斯拉狂賺1500億！大金主加碼30億投資推特　估3倍報酬

搭機1動作被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

每天喝茶有益健康？營養師證實：有2大好處！但溫度要注意

郭台銘參選2024有3前提！　「回鍋國民黨參選」2門檻難過

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女　恢復生命跡象

正妹Coser脫了「大G溢出比基尼」　網封新一代南半球女王

白宮：持續協助台灣防禦　美中衝突非不可避免

虎斑貓見「剛出爐白飯」　秒上前狂嚼變療癒吃播

國際熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

土耳其強震40秒　國土移動3公尺

震災心碎一幕！父親廢墟中緊牽15歲亡女

土耳其強震為什麼這麼慘？　建築師曝光原因

重大突破！台灣隊列入聯合國官網

台祈福又捐款　土耳其代表感動到說不出話

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

媽送特斯拉生日禮物遭女嗆：為何不是賓士

4人行夫妻每晚換床睡　小孩生父不詳

瓦礫挖出女嬰「臍帶連遺體」　母生下她身亡

影片曝！情侶廁所激戰　呻吟聲響遍餐廳

死傷最慘卻零外援！土耳其前國腳崩潰

土耳其強震前　驚見鳥群恐慌亂飛

4顆蛋出現10蛋黃　幸運男買樂透結果曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

口交恐罹喉癌、11種性病！先刷牙竟是錯的

包皮包住18年！醫一褪下…他嗨喊「從沒有這感覺」爸媽羞爆

終於等到「室內脫口罩」！王必勝證實明天記者會宣布

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

台鐵車廂餵母乳！大媽酸「餓一下又不會死」

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面