正妹Coser脫了「大G溢出比基尼」　網封新一代南半球女王

▲日本coser蒼貓いな。（圖／翻攝IG／inacoscos，下同）

記者葉國吏／綜合報導

成功轉戰寫真界的日本coser蒼貓いな，日前推出第二部寫真DVD，最新造型露出「大G南半球」，被譽為是新一代南半球女王。

從蒼貓いな的IG中可以看到，她在這次寫真集中收錄的部分造型，其中一套比基尼大秀南半球，被網友熱烈討論。

有人大讚蒼貓いな已經從一般寫真女模晉升成「南半球女王」，也有人認為這次寫真集造型風格成熟，跟之前cosplay的風格大為不同，獲得粉絲一致好評。