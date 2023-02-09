靠特斯拉狂賺1500億！大金主加碼30億投資推特　估3倍報酬

▲巴倫眼光準，馬斯克帶他「飛」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉大多頭、最大投資者之一巴倫資產創辦人羅恩巴倫（Ron Baron），當年靠著投資特斯拉，至今已賺進50億美元（約新台幣1500億元），如今再投資馬斯克買進的推特，豪砸1億美元（約新台幣30億元）入股。他說馬斯克告訴他，這筆投資能為他在3年內帶來2到3倍的報酬。

巴倫2016年就預測特斯拉將成為全球最有價值的公司，當時他已投資特斯拉將近1％的股份，到現在已為他賺進40億至50億美元的超高報酬，而且他認為到2030年，獲利還可能增至3倍。





▲巴倫砸錢投資推特。（圖／翻攝自Ron Baron官網）

巴倫8日接受美媒CNBC訪問，他基於本身的市場專業，對馬斯克長期抱持信心，這次決定加碼投資推特1億美元，「我不想多談推特，因為我還不是這方面的專家，但我們投資的時候，他（馬斯克）解釋給我們聽，他看到成本太高了，公司之前的營運狀況很糟糕。」馬斯克告訴他，這筆投資能在3年內為他滾出2到3倍的報酬。

巴倫此前就表示，馬斯克將旗下的特斯拉和「太空探索公司」（SpaceX）營運得很好，因為2間公司都願意專注創新和降低成本。對於推特，他有同樣的信心，「他是全世界最知名的人，我想。所有人行銷一台車都要花1000美元，他什麼都不用，因為大家都知道推特。他什麼錢都沒花，因為大家都知道他是誰。」