土耳其7.8強震前驚見「鳥群恐慌亂飛」　集體擠樹上影片瘋傳

記者趙蔡州／綜合報導

不少人相信，天災來臨前，許多動物會提前預知，進而做出異常行為。土耳其6日清晨發生7.8強震前，有民眾拍下市區中突然出現大量鳥群在空中亂飛，似乎預知到有什麼事情即將發生，影片一出立刻引發網友熱議。

推特帳號OsintTV分享一支影片，表示在土耳其發生7.8強震前，目擊到鳥群集體出現了怪異行為。影片一開始就看見，許多鳥兒在空中四處亂飛，並且不斷發出急促的叫聲，看起來像是受到驚嚇一般，且完全不敢靠近人造建築。

詭異的是，許多在空中盤旋的鳥兒，最終的默契地飛到樹上休息，影片中拍攝到的每一棵樹木的樹枝上，幾乎都擠滿了數量難以計算的鳥兒，遠遠看去黑鴉鴉一片十分明顯，畫面令人毛骨悚然。

▲土耳其強震前，有人目擊大量鳥兒在空中亂飛，影片掀熱議。（圖／翻攝自推特）

影片的拍攝地點與具體時間都不明，只知道上傳者「聲稱在土耳其」，而影片分享至今，已被其他人多次轉貼或引用，有人說「大自然的警示系統」、「牠們可以感受到地底波長的改變」、「動物通常會在地震發生前，就感知到地震」、「我的女兒告訴我，她在洛杉磯經歷了一次地震，當時也目擊了類似的事情」。

不少人相信，天災來臨前，許多動物會提前預知，類似事件的記錄從古至今都有，像是BBC曾報導，2004年印尼強震引發海嘯，有不少倖存者透露，事發前曾看見大象、水牛突然集體跑向高處，近年也有學者進行相關研究，但始終沒有找出關鍵性的證據，能夠證實動物可以提前預知災害。