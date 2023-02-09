　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其7.8強震前驚見「鳥群恐慌亂飛」　集體擠樹上影片瘋傳

記者趙蔡州／綜合報導

不少人相信，天災來臨前，許多動物會提前預知，進而做出異常行為。土耳其6日清晨發生7.8強震前，有民眾拍下市區中突然出現大量鳥群在空中亂飛，似乎預知到有什麼事情即將發生，影片一出立刻引發網友熱議。

推特帳號OsintTV分享一支影片，表示在土耳其發生7.8強震前，目擊到鳥群集體出現了怪異行為。影片一開始就看見，許多鳥兒在空中四處亂飛，並且不斷發出急促的叫聲，看起來像是受到驚嚇一般，且完全不敢靠近人造建築。

詭異的是，許多在空中盤旋的鳥兒，最終的默契地飛到樹上休息，影片中拍攝到的每一棵樹木的樹枝上，幾乎都擠滿了數量難以計算的鳥兒，遠遠看去黑鴉鴉一片十分明顯，畫面令人毛骨悚然。

▲▼強震前異象！ 土耳其「大量鳥群亂飛」 似預知災害將至。（圖／翻攝自推特）

▲土耳其強震前，有人目擊大量鳥兒在空中亂飛，影片掀熱議。（圖／翻攝自推特）

影片的拍攝地點與具體時間都不明，只知道上傳者「聲稱在土耳其」，而影片分享至今，已被其他人多次轉貼或引用，有人說「大自然的警示系統」、「牠們可以感受到地底波長的改變」、「動物通常會在地震發生前，就感知到地震」、「我的女兒告訴我，她在洛杉磯經歷了一次地震，當時也目擊了類似的事情」。

不少人相信，天災來臨前，許多動物會提前預知，類似事件的記錄從古至今都有，像是BBC曾報導，2004年印尼強震引發海嘯，有不少倖存者透露，事發前曾看見大象、水牛突然集體跑向高處，近年也有學者進行相關研究，但始終沒有找出關鍵性的證據，能夠證實動物可以提前預知災害。

ET快訊
南韓影帝劉亞仁驚爆「非法用藥」！公司證實
口交恐罹喉癌、11種性病！　先刷牙竟是錯的
壽司郎屁孩「自願退學了」原因曝光！　鄰居揭他悲慘現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

科技股領跌　美股收黑207點、台積電ADR跌0.29%

影片曝！情侶廁所激戰「超浪呻吟聲」響遍餐廳　店員傻眼

白宮：中國具有「全球性間諜氣球」　艦隊遍布五大洲

強震後30名親人全失聯！　敘利亞男慟：整個家都不見了

英國傳提供烏克蘭戰機　首相蘇納克回應了

媽送「特斯拉+4.8萬現金」生日禮物！16歲女竟怒嗆：為何不是賓士

土耳其7.8強震前驚見「鳥群恐慌亂飛」　集體擠樹上影片瘋傳

澤倫斯基送英國議長「飛官頭盔」：我們有自由　請給翅膀來保護它

「台灣隊」前進土耳其正式列入聯合國官網　消防署：重大突破

回報921恩情「台灣祈福又捐款」　土耳其代表：感動到說不出話

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

動員10人扛170公斤邯鄲爺　他為老闆祈福！喊明年再來

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

科技股領跌　美股收黑207點、台積電ADR跌0.29%

影片曝！情侶廁所激戰「超浪呻吟聲」響遍餐廳　店員傻眼

白宮：中國具有「全球性間諜氣球」　艦隊遍布五大洲

強震後30名親人全失聯！　敘利亞男慟：整個家都不見了

英國傳提供烏克蘭戰機　首相蘇納克回應了

媽送「特斯拉+4.8萬現金」生日禮物！16歲女竟怒嗆：為何不是賓士

土耳其7.8強震前驚見「鳥群恐慌亂飛」　集體擠樹上影片瘋傳

澤倫斯基送英國議長「飛官頭盔」：我們有自由　請給翅膀來保護它

「台灣隊」前進土耳其正式列入聯合國官網　消防署：重大突破

回報921恩情「台灣祈福又捐款」　土耳其代表：感動到說不出話

國台辦喊話恢復16航點　陸委會：正進行必要評估及討論

科技股領跌　美股收黑207點、台積電ADR跌0.29%

影片曝！情侶廁所激戰「超浪呻吟聲」響遍餐廳　店員傻眼

白宮：中國具有「全球性間諜氣球」　艦隊遍布五大洲

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

強震後30名親人全失聯！　敘利亞男慟：整個家都不見了

英國傳提供烏克蘭戰機　首相蘇納克回應了

7金控元月獲利一次看！　台新金年增率407％

網友被告道歉了「獲恩恩爸和解」　逆轉力挺討公道：新北市府道歉

林予晞自認渣女！　鳳小岳疑惑回應「什麼時候？」

萌妹使勁抱8公斤貓皇　牠絲毫不動：看輕我了

國際熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

震災心碎一幕！父親廢墟中緊牽15歲亡女

土耳其強震40秒　國土移動3公尺

土耳其強震為什麼這麼慘？　建築師曝光原因

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

台祈福又捐款　土耳其代表感動到說不出話

4人行夫妻每晚換床睡　小孩生父不詳

重大突破！台灣隊列入聯合國官網

媽送特斯拉生日禮物遭女嗆：為何不是賓士

瓦礫挖出女嬰「臍帶連遺體」　母生下她身亡

土耳其強震前　驚見鳥群恐慌亂飛

死傷最慘卻零外援！土耳其前國腳崩潰

屁孩打惡作劇電話給地震遇難者　下場慘了

日專家：土耳其強震「能量恐未全部釋放」

更多熱門

相關新聞

重大突破！台灣隊列入聯合國官網

重大突破！台灣隊列入聯合國官網

台灣派出2組搜救團隊前往土耳其協助救災。英國廣播公司（BBC）在IG發文以台灣搜救隊照片為封面，報導中以「國家」稱呼台灣。聯合國也正式將台灣搜救隊列入官方搜救隊網站。

台祈福又捐款　土耳其代表感動到說不出話

台祈福又捐款　土耳其代表感動到說不出話

土耳其強震40秒　國土移動3公尺

土耳其強震40秒　國土移動3公尺

史書華捐100萬援土耳其　要宅神、館長跟上

史書華捐100萬援土耳其　要宅神、館長跟上

于美人曝土耳其「救援3困境」　看台救難隊出動淚崩

于美人曝土耳其「救援3困境」　看台救難隊出動淚崩

關鍵字：

土耳其敘利亞強震7.8強震土耳其強震

讀者迴響

熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

口交恐罹喉癌、11種性病！先刷牙竟是錯的

包皮包住18年！醫一褪下…他嗨喊「從沒有這感覺」爸媽羞爆

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

終於等到「室內脫口罩」！王必勝證實明天記者會宣布

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

台鐵車廂餵母乳！大媽酸「餓一下又不會死」

學徒「工地吃早餐」被唸！師傅踢鐵板慘了

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面