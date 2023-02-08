死傷最慘卻零外援！土耳其前國腳「直播中哽咽崩潰」　痛心曝慘況

▲ 土耳其前職業足球員格克汗‧贊哭求外界伸出援手。（圖／翻攝自gokhanzan IG）

圖文／CTWANT

土耳其–敘利亞邊境規模7.8強震至今（8日）已造成近8千人死亡、近40萬人緊急安置，儘管土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）下令重災區10省進入3個月緊急狀態，全球逾70國也伸出援手，但無情強震的悲劇仍分分秒秒上演中，土耳其前職業足球員格克汗‧贊（Gökhan Zan）就在社群透露當地慘況，與對著瓦礫下可能受害者哭喊：「有聽到我的聲音嗎？」

▲ 土耳其前職業足球員格克汗‧贊呼籲外界伸出援手。（圖／翻攝自gokhanzan IG）

綜合外媒報導，格克汗在強震發生後多次於IG曝光哈塔伊省（Hatay）慘況，痛心表示：「一切都倒塌化為廢墟，請幫幫哈塔伊，請大家聽到我們的聲音，因為我們真的無能為力。」並在其中一段影片中語帶哽咽對瓦礫堆下的受害者大喊：「有聽到我的聲音嗎？」

▲ 災民徒手救援受困者。（圖／翻攝自推特）

據悉，哈塔伊作為土耳其最南邊、受災最嚴重和死亡人數最多的省分，至今仍未獲得任何救難隊協助，倖存災民只能在沒水、沒電、缺乏大型器具的寒冬中，嘗試徒手救出受困者。當地共和人民黨（CHP）議員艾爾甸（Eren Erdem）也表示，哈塔伊有半數建築被毀，其中包括醫院、公共設施與高速公路，亟需外界救援，但距離地震發生已超過48小時，他們還是只能徒手救援，與不斷聽著受困災民在廢墟下大喊，卻無能為力。

▲ 當地有半數建築被毀。（圖／達志／美聯社）

這讓部分災民對政府不滿急遽升高，聯絡不到相關單位、請求調派電動工具開挖被拒絕，甚至傳達後沒有得到單位回應的憤怒聲音不斷湧現，導致民眾在缺乏外援情況下，被迫將屍體棄置廢墟旁，因為「我們不知道要送去哪」，而隨著時間不斷流逝、嚴寒來襲、缺乏保暖和各項生存必需品，就算是生還者也不知道自己能不能撐過這場世紀浩劫。

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